Les Cowboys réitèrent leur intérêt pour Odell Beckham fils

Même si Odell Beckham fils a été au cœur d’une controverse ce week-end, les Cowboys de Dallas sont toujours très intéressés par le receveur de passes et joueur autonome.

Dimanche, «OBJ» a été contraint de quitter un avion de la compagnie American Airlines à Miami. Selon un rapport de police, l’athlète a refusé de quitter l’avion après qu’on eut tenté de le réveiller pour qu’il attache sa ceinture de sécurité. Le footballeur semblait toutefois dans un état de conscience altérée et peinait à rester éveillé.

«Sa compatibilité avec notre équipe, son jugement et son comportement ne sont pas un problème», a déclaré le propriétaire et directeur général des Cowboys, Jerry Jones, lors d’un passage à l’émission de radio 105,3 The Fan.

Beckham fils est sur le point de faire un retour dans la NFL, après s’être remis d’une blessure à un genou subie pendant le dernier match du Super Bowl.

Le joueur de 30 ans doit rencontrer les Cowboys cette semaine. Il doit également faire des visites dans les installations des Giants de New York et des Bills de Buffalo.

Jones a par ailleurs révélé qu’il avait eu des discussions «intermittentes» avec «OBJ» depuis quelques semaines.

«Je pense qu’il s’intégrerait vraiment bien avec nous», avait-il dit après le match de jeudi dernier.

Les Cowboys occupent le deuxième échelon de la section Est de l’Association nationale en vertu d’un dossier de 8-3.