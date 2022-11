LHJMQ: l’Océanic ne joue pas à la hauteur des attentes

RIMOUSKI - L’Océanic de Rimouski ne joue pas à la hauteur des attentes en ce moment et le directeur gérant et entraîneur-chef de l’équipe, Serge Beausoleil, souhaite ardemment voir les siens revenir à la façon de jouer qui leur permet d’obtenir du succès, c’est-à-dire d’accepter de payer le prix pour pénétrer dans l’enclave.

« Après une performance « flat » vendredi à Shawinigan, je me serais attendu à voir les gars sortir en lion dimanche à la maison contre le Titan. Nous avons trouvé une façon de gagner, mais c’était loin d’être une bonne performance. Nous avons facilité la vie à leur gardien en décochant des tirs en périphérie. Nous avons seulement sept tirs en provenance de l’enclave, dont six du trio de St-Denis (Maël), Béland (Julien) et Verreault (Luka). On peut se demander où étaient les autres. Nous avons laissé Jacob Melançon jouer en roi et maître chez nous, ce qui est inacceptable », a commenté le pilote.

Alexandre D'Astous

Les Mooseheads s’amènent

Les joueurs auront une occasion en or de se racheter ce mercredi soir avec la visite des puissants Mooseheads d’Halifax, qui viennent de faire l’acquisition de Josh Lawrence de l’Armada de Blainville-Boisbriand, eux qui alignent déjà le meilleur pointeur du circuit, Jordan Dumais, avec ses 54 points. En comparaison, le meilleur pointeur de l’Océanic est Frédéric Brunet avec 22 points.

« Le défi, c’est surtout de nous retrouver. Je suis loin d’être satisfait du jeu qu’on a dernièrement. Il faut s’impliquer physiquement, se secouer pour trouver de l’énergie. On ne voulait pas la rondelle au dernier match. Je veux revoir notre équipe compétitionner avec l’énergie qu’on a habituellement. Je veux que tout le monde contribue et nous sommes capables de le faire et qu’on laisse le moins d’espace possible à Dumais, Cataford et compagnie », a ajouté Serge Beausoleil.

Mathieu absent à long terme

L’attaquant Jacob Mathieu ne sera pas disponible avant le retour du congé des Fêtes en raison d’une blessure subie vendredi dernier à Shawinigan. Il s’agit d’une lourde perte, lui qui donne toujours l’exemple en matière d’échec avant soutenu.

Le défenseur Luke Coughlin se rapproche de plus en plus d’un retour au jeu. Il s’est entraîné avec un chandail régulier mardi matin. Il n’a pas disputé un seul match cette saison. Xavier Filion et Jude Campbell poursuivent leur réhabilitation. Les deux gardiens Patrik Hamrla et Gabriel Robert verront de l’action lors de la séquence de trois matchs en quatre jours qui se poursuivra à Gatineau vendredi et samedi.

Photo : Julien Béland est l’attaquant le plus constant depuis quelques semaines dans le camp de l’Océanic. (Photo Alexandre D’Astous)