Deuil-Jeunesse est en pleine campagne de financement. L’organisme, qui compte 18 intervenants sociaux et qui reçoit 15 appels par jour (5 400 par année), a aidé des dizaines de milliers de personnes depuis sa création. Aujourd’hui, particulièrement avec le thème « Mardi, je donne », Deuil-Jeunesse, qui ne reçoit que très peu de subventions récurrentes, a besoin de votre aide financière pour assurer les services professionnels offerts. Faire un don à Deuil-Jeunesse, c’est aider directement les jeunes et les familles plus vulnérables qui traversent une période de deuil ou de perte. Pour donner : https://www.deuil-jeunesse.com. Sur la photo, Josée Masson, présidente-directrice générale et fondatrice de Deuil-Jeunesse.

Générosité remarquable

Photo courtoisie

Le troisième Encan Soleil, qui s’est terminé le 23 novembre, a permis d’amasser la somme de 48 376 $. Celle-ci permettra de financer l’achat de plusieurs équipements essentiels au mieux-être des enfants et de contribuer à la réalisation de plusieurs projets porteurs dans les centres hospitaliers du Québec. L’Encan Soleil, qui avait vu le jour en 2020, alors que la pandémie poussait l’organisme à innover et imaginer de nouvelles façons d’amasser des fonds, sera de retour pour une quatrième année à l’automne 2023.

Pour la 123e fois

Photo courtoisie

La Société des photographes artisans de Québec (SPAQ) présente, à compter d’aujourd’hui et jusqu’au 4 décembre, à Laurier Québec, sa 123e exposition. Chaque année, depuis 1961, la SPAQ présente deux expositions, en mai et en novembre, afin de permettre aux visiteurs de ce centre commercial très fréquenté de découvrir et d’apprécier le talent de photographes professionnels et amateurs de la région de Québec. Au total, 163 photographies présentées dans sept catégories démontrent la virtuosité technique et créatrice des membres photographes de la SPAQ, qui en profitera pour remettre demain, lors du vernissage de l’exposition à 17 h, le Grand Prix Hardy, nommé en l’honneur du fondateur de la SPAQ, Marc Hardy. Ce prix est décerné à la meilleure photographie par un jury de trois photographes professionnels du Québec. Le tout se tient dans le centre commercial à l’ouest (niveau 2) de l’ancien magasin La Baie.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 29 décembre 1924 : Ouverture officielle du Forum de Montréal, l'un des arénas emblématiques du hockey. Les Canadiens de Montréal célèbrent en battant les St. Patricks de Toronto 7-1, devant une foule de 9 000 partisans. Les Canadiens demeurent le seul locataire du Forum dans la LNH jusqu'à ce qu'ils déménagent au Centre Bell en mars 1996.

Anniversaires

Photo courtoisie

Michel Beaulieu (photo), ex-maire de Lac-Beauport et président de Platine Stratégie, 59 ans... Marie Laberge, écrivaine (Martha), chevalière de l’Ordre des Arts et des Lettres, 72 ans... Jean Tremblay, ex-maire de la ville de Chicoutimi (devenue Saguenay en 2002), 74 ans... Shirley Théroux, chanteuse (Une histoire d’amour, C’est beau un homme), 77 ans... Diane Ladd, actrice américaine et mère de l’actrice Laura Dern, 87 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 29 novembre 2021 : LaMarr Hoyt (photo), 66 ans, ex-lanceur droitier des ligues majeures au baseball (1979 à 1986) pour les White Sox de Chicago et les Padres de San Diego, trophée Cy Young comme meilleur lanceur de la Ligue américaine en 1983... 2020 : Claude Atkins, chanteur soliste du groupe Les Million-Airs dans les années 60 (Le Petit restaurant du coin; Il faut se quitter; Un soir de pluie... 2019 : Paul Yvon Villeneuve, 76 ans , géographe québécois... 2016 : Olivier Rochette, 42 ans, fils de Gilles Ste-Croix, le cofondateur du Cirque du Soleil... 2016 : Roger Parent, 63 ans, homme politique canadien... 2012 : Dale Hey, 67 ans lutteur professionnel connu sous le nom de Buddy Roberts... 2007 : Claude Le Sauteur, 81 ans, peintre québécois... 2004 : Michel Bourdon, 61 ans, journaliste, syndicaliste et ancien péquiste de Pointe-aux-Trembles de 1989 à 1996... 2002 : Daniel Gélin, 81 ans, comédien français... 2001 : George Harrison, 58 ans, l’ex-Beatles... 1986 : Cary Grant, 82 ans, acteur américain... 1971 : Olivier Guimond, 57 ans, un des plus grand comiques de l’histoire du Québec.