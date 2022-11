Montembeault dans le top 10

Les deux départs consécutifs de Samuel Montembeault la semaine dernière l’ont propulsé dans le groupe des 42 gardiens admissibles dans notre top 30, soit ceux avec un minimum de 480 minutes de jeu. Mieux encore, «Monty» est huitième, un sommet personnel. Bravo!

Ses succès devraient lui valoir un peu plus de temps de jeu et un classement «légitime» tous les mardis dans Le Journal. Reste à voir s’il maintiendra sa cadence de 5-2-1/,924/2,48. Six départs de ,900 sur huit, c’est un indice de constance de 75 %. Excellent!

Montembeault est en confiance et il l’a démontré avec ses arrêts cruciaux dans ses récents gains de 3 à 1 et 3 à 2 à Columbus et à Chicago. Si on creuse davantage, plusieurs de ses microstatistiques chez Clear Sight Analytics (CSA) sont éloquentes et particulièrement son total de 6,53 buts sauvés (9e), soit presque un par match.

Un record pour Allen

Du côté de Jake Allen (32e), les temps sont plus durs. Il a accordé 19 buts à ses quatre dernières sorties, mais il est encore dans le positif pour la saison avec 1,20 but sauvé de plus que les standards. Il était à + 4,34 (11e dans la LNH) avant son cauchemar de sept buts, mardi dernier, une première en carrière.

Ce n’était pas sa soirée et les Sabres de Buffalo menaient d’ailleurs 2 à 0 après seulement 52 secondes de jeu. Le premier but, celui de Rasmus Dahlin à 35 secondes n’était pas commode, mais Allen a tout de même péché par anticipation. Idem sur le second, celui de J.J. Peterka, alors qu’il s’est précipité trop rapidement à sa gauche. C’était mal barré.

Six buts alloués sur 11 attaques dangereuses, c’est trop, et en plus, le septième filet, l’oeuvre de Jeff Skinner, a exaspéré Allen au point de fracasser son bâton. Ce tir sur réception du périmètre n’avait que 5 % de chances de réussite. Bref, une soirée à oublier.

Nos trois étoiles

Nos trois étoiles de la semaine sont dans l’ordre, Ilya Sorokin (3-0-0/,963/1,32), des Islanders, Tristan Jarry (2-0-0/,969/0,96), des Penguins, et Darcy Kuemper (2-0-0/,964/0,99), des Capitals.

Sorokin a été fabuleux, mercredi dernier, avec un jeu blanc de 49 arrêts contre les Oilers.

Nouveaux meneurs

Nous avons deux nouveaux meneurs du top 30 : Sorokin et Alexandar Georgiev, de l’Avalanche, égaux avec 10 287 points. Linus Ullmark est troisième à 10 285, mais le gardien des Bruins s’est blessé à sa dernière sortie.

De mémoire, c’est la première fois que deux infimes points séparent nos trois ténors.

Sorokin sous la loupe

On aime la réactivité de Sorokin ainsi que son contrôle et sa rapidité à se repositionner sur les deuxièmes chances de marquer ; un beau modèle à copier pour les jeunes gardiens à ce dernier chapitre.

D’ailleurs, il n’a cédé que trois fois sur une trentaine de rebonds depuis le début de la saison, alors que la normale CSA est le double, soit 6,42.

Au total, 75 % de ses retours ont été dirigés sur son côté fort (rapproché), un bon signe. Le solide Russe de 27 ans mène aussi avec 14,44 buts sauvés.

Depuis mars 2021

Sorokin est une force tranquille. Depuis le 14 mars 2021, sa fiche globale en 82 matchs est de 44-27-10/,927/2,32. Son taux d’efficacité de ,927 est le meilleur devant les Igor Shesterkin (,926), des Rangers, Juuse Saros (,921), des Predators, et Ullmark (,921).

Le portier des Islanders a terminé quatrième de notre classement la saison passée derrière les Shesterkin, Saros et Jacob Markstrom, les trois finalistes au trophée Vézina.

Robin Lehner a dit à l’été 2021 que Sorokin était l’un des six meilleurs gardiens de la LNH. Pourtant à ce moment, il n’avait que 22 matchs réguliers d’expérience et sept autres en séries. «Bien vu!» dirait Batman à Robin.