Patrick Roy tient à la chimie d’équipe

Avec le mois de décembre viennent les nombreuses rumeurs de transaction à l’approche de l’ouverture du marché dans la LHJMQ, le 18 décembre prochain. S’il a déjà clairement identifié son plan et qu’il vise les grands honneurs, Patrick Roy n’a toutefois pas l’intention de le faire au détriment de la chimie de son équipe.

La transaction qui a envoyé Josh Lawrence de l’Armada de Blainville-Boisbriand aux Mooseheads d’Halifax lundi, a été en quelque sorte le premier gros domino à tomber, confirmant qu’Halifax se rangeait parmi le petit groupe d’équipes qui seront visiblement acheteuses lors de la période des Fêtes, avec les Remparts, le Phoenix de Sherbrooke et possiblement les Olympiques de Gatineau et les Tigres de Victoriaville.

Compétition

De son côté, Roy a déjà ficelé une transaction majeure qui amènera Justin Robidas à Québec et continue d’évaluer ses options.

« On se demandait tous ce qu’Halifax allait faire, et là on le sait. Ils seront parmi les équipes qui auront des intérêts à acheter. C’est un joueur de plus. Victoriaville sera probablement un acheteur plus modéré mais je pense que tout le monde sera un peu modéré. Certaines seront plus agressives que d’autre. J’aime la compétition et plus il y a d’acheteurs, plus c’est diversifié. Ça va être intéressant. »

Comme il l’a répété depuis quelques semaines, Roy a réitéré être satisfait de ce qu’il avait entre les mains à l’attaque, avec la venue de Robidas et le retour, espère-t-il, de Mikaël Huchette au mois de mars.

Les rumeurs veulent que Roy soit davantage à la recherche de renfort à la défensive. Les noms des certains des meilleurs défenseurs disponibles cette année, à savoir Marc-Andr Gaudet à Chicoutimi ou Jérémie Langlois à Cap-Breton, ont circulé. Des ouï-dires que le patron hockey des Remparts a tenté de clarifier, hier matin.

« Plusieurs disent qu’on va chercher un défenseur. On en a quatre qui jouent régulier et entre 25 et 26 minutes par match, a-t-il tout d’abord expliqué en parlant de Nicolas Savoie, Evan Nause, Charle Truchon et Vsevolod Komarov. On va arriver et aller chercher un gars pour les tasser ? C’est dur pour la chimie d’équipe. Je veux être intelligent dans les morceaux qu’on va rentrer. On veut quelqu’un qui va jouer un rôle avec lequel tout le monde va être à l’aise. »

Un nouvel Euro ?

Parmi les autres rumeurs entourant les Remparts : le dossier des joueurs européens. Insatisfait de son jeu, particulièrement de son implication physique, Roy a laissé de côté Frantisek Ridzon face à Gatineau samedi dernier. Il lui laissera toutefois la chance de se prouver lors des prochains matchs, avant de prendre une décision dans son cas.

« Ridzon, c’est un peu une énigme. C’est un jeune qui a un sens du hockey extraordinaire mais c’est l’aspect phyique qui fait que je me questionne. [...] Regarder les joueurs européens disponibles sur le marché, c’est une avenue, mais je veux voir ce qu’il peut amener dans les huit prochains matchs avant Noël avant de prendre une décision. »