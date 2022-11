Protection des caribous: les Premières Nations présentes à la COP15

Les Premières Nations innues profiteront du rayonnement international offert par la COP15 pour sonner l’alarme face à l’inaction de Québec dans le dossier des caribous Pipmuacan et demander des mesures de protection immédiates.

Les Premières Nations d’Essipit et Pessamit seront de passage à la COP15, le 7 décembre à Montréal, pour dénoncer l’inactivité du gouvernement provincial face à l’état jugé critique des caribous Pipmuacan.

«Nos communautés ont fait le choix de suspendre le prélèvement du caribou afin de préserver l’espèce, sacrifiant une activité traditionnelle centrale dans notre culture. Pendant ce temps-là, le gouvernement du Québec reste les bras croisés», a affirmé Martin Dufour, chef de la Première Nation des Innus Essipit.

Les Premières Nations soutiennent que la perte de biodiversité, induite en grande partie par l’exploitation forestière, engendre des pertes culturelles pour leurs communautés, peut-on lire dans un communiqué.

«Ça altère notre mode de vie, bouleverse notre façon d’être, menace notre sécurité alimentaire et notre identité culturelle», s’est indignée Marielle Vachon, cheffe du Conseil des Innus de Pessamit.

Des initiatives développées

Afin de contrer cette perte de biodiversité, les deux Premières Nations ont développé les initiatives de conservations d’Akumunan et du Pipmuakan, des aires protégées qui permettent la protection des espèces et la conservation de sites culturels importants.

La réserve de biodiversité d’Akumunan, initiée par le Conseil de la Première Nation des Innus Essipit, aura attendu 15 ans avant d’obtenir un statut légal.

«Nous saluons l’appui du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques dans la réalisation du projet Akumunan. Toutefois, on ne peut attendre un autre 15 ans avant de poursuivre avec la création de nouvelles aires protégées et des efforts de restauration notables dans l’habitat du caribou du Pipmuacan», a mentionné le chef d’Essipit.

De son côté, le projet de Pipmuakan, qui a été déposé en 2022, n’est toujours pas exclu à l’exploitation forestière.

Rappelons que le projet vise à préserver les derniers grands massifs d’habitats intacts dans l’aire de répartition du caribou du Pipmuacan, ont précisé les Premières Nations.

«Si Québec souhaite faire bonne figure à la COP15 en matière de respect des droits autochtones, qu’il annonce l’inscription immédiate de notre projet d’aire protégée Pipmuakan au registre des aires protégées», a réclamé la cheffe de Pessamit.