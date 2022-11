Six joueurs du CH en vitrine

Bon. Habituellement, après le week-end de l’Action de grâce aux États-Unis, on se lance dans les projections.

Au fil des ans, les statistiques indiquent qu’environ 77 % des équipes occupant, à cette période du calendrier, une place leur octroyant un laissez-passer pour les séries éliminatoires ne ratent pas le rendez-vous du printemps.

Cette fin de semaine permet aussi aux directeurs généraux afin d’avoir une idée de leur besoin pour mieux compétitionner vers la coupe Stanley.

Il s’agit donc d’une occasion pour Kent Hugues pour mettre en valeur les Josh Anderson, Joel Edmundson, Christian Dvorak, Jake Allen, David Savard et Sean Monahan pour une éventuelle transaction.

Je vous ai précisé dans une chronique précédente que si on pousse l’analyse plus loin, les équipes ayant récolté 30 points après 20 matchs, le quart de la saison qui, habituellement, correspond au week-end de l’Action de grâce, obtiennent un droit d’entrée pour les séries éliminatoires.

Au cours des neuf dernières saisons, 23 équipes ont accumulé plus de 30 points après 20 matchs, elles ont toutes obtenu leur qualification sauf une : eh oui, le Canadien en 2015-2016.

Également, si on pousse l’étude un peu plus loin, les équipes ayant atteint le plateau des 27 points après 20 matchs, elles, sont 59 au cours des neuf dernières saisons. Deux ont rangé l’équipement à la fin du calendrier régulier : le Canadien et les Blues de St. Louis.

Rapidement maintenant, cette saison, peut-on conclure que les Bruins, les Devils et les Golden Knights peuvent déjà songer à la compétition du printemps.

La réponse est oui.

Les Stars, les Jets, l’Avalanche, les Hurricanes, les Islanders se sont donné des conditions gagnantes.

Et la lutte s’annonce pour être captivante entre les autres formations du circuit.

Les intrus

Dans le groupe des intrus, ces équipes qu’on ne prévoit pas en mesure de postuler pour une qualification aux séries éliminatoires, le Kraken de Seattle avec une récolte de 29 points en 21 matchs soulève bien des interrogations.

Le Canadien surprend. Il est présentement dans le coup. Va-t-il résister à l’intensité de la compétition qui se dessine dans le cadre des 60 derniers matchs de la saison? On en doute, néanmoins, le Canadien offre à ses partisans un spectacle de haute qualité.

Il s’agit d’une situation idéale pour Ken Hughes, qui va prêter une oreille attentive aux équipes convoitant de nouveaux effectifs afin d’améliorer leurs chances de participer aux séries éliminatoires.

Lors d’une entrevue accordée à Anthony Martineau, de TVA Sports, il a précisé que, oui, il aimerait bien obtenir un autre choix de premier tour.

Hughes ne cache pas qu’il est en communication avec plusieurs de ses homologues et on peut le comprendre.

Le nom de Josh Anderson alimente les discussions. Joel Edmundson peut s’avérer une police d’assurance pour toute équipe impliquée dans la course pour une place dans les séries.

Christian Dvorak peut aider une formation qui sera à la recherche d’un joueur polyvalent.

Un salaire trop élevé

Joel Armia? Avec un salaire de 3,4 millions $ et deux autres saisons à compléter, il n’y a rien de bien attrayant pour une autre formation. Il s’agit d’une entente qui ne fait pas l’équation avec les résultats compilés par le patineur.

Mike Hoffman : 4,5 millions $ pour la prochaine saison (2023-24), ça fait peur.

Jake Allen? Peut-être. Les directeurs généraux vous diront qu’il y aura toujours une place pour un gardien expérimenté.

David Savard est un autre cas bien particulier. Personne n’avait prévu que Savard se démarquerait avec autant d’efficacité cette saison.

On lui a confié des responsabilités, on lui a demandé d’aider les jeunes défenseurs de l’équipe et il répond non seulement aux attentes, mais il est un rouage important de la brigade défensive.

À première vue, sur le marché des transactions, est-il celui dont la valeur est la plus élevée? Il est permis d’y croire.

Et n’oublions pas Sean Monahan. Il termine la dernière année de son entente, il deviendra joueur autonome sans compensation à la fin de la saison, et, du même coup, un joueur de location à la date limite pour compléter la liste des effectifs avant le sprint final du calendrier régulier.

Depuis son arrivée avec le Canadien, Kent Hughes a démontré qu’il était un négociateur rusé. Son expérience comme agent de joueur le sert bien. Il est un fin observateur et il a dressé un plan qu’il suit à la lettre.

Le premier quart de la saison qui a réservé de belles surprises à la haute direction ne change rien au niveau du processus de relance. Le directeur général a établi ses priorités et il l’a répété : un autre choix de premier tour est évidemment un objectif important.

Si son équipe poursuit sur sa lancée, il aimerait bénéficier de quelques choix de premier tour pour améliorer son tour de sélection.

Pas besoin d’attendre le 3 mars

Par conséquent, plusieurs vétérans de l’équipe sont dans la vitrine.

Il n’ignore pas que ses homologues ont maintenant une petite idée de la valeur de leur formation. Le week-end de l’Action de grâce aux États-Unis sert de baromètre aux directeurs généraux. On a identifié les correctifs à apporter afin de s’assurer qu’on aura les ressources pour compétitionner à un haut niveau.

Et, attention, les équipes attendront-elles jusqu’au 3 mars 2023, date butoir pour conclure une transaction? J’en doute.