Comédie musicale: un Bodyguard 100 % québécois

Après avoir conquis les publics d’Europe, d’Asie et des États-Unis, la comédie musicale Le Bodyguard prendra bientôt un accent bien de chez nous. Une première mouture québécoise du spectacle – inspiré du film culte mettant en vedette Whitney Houston – prendra l’affiche au Théâtre St-Denis en mars prochain.

Il y a déjà 30 ans que le film de Mick Jackson propulsait l’étoile de Whitney Houston vers de nouveaux sommets. Avec The Bodyguard, la chanteuse devenait non seulement une vedette du grand écran, mais elle nous offrait du même coup la bande sonore la plus vendue de l’histoire.

Deux décennies plus tard, le phénomène cinématographique devenait un spectacle musical dans le West End, à Londres. Celui-ci a depuis été applaudi autant sur Broadway qu’à Séoul, Paris, Dublin, Madrid et Vienne. Cette fois-ci, c’est Joël Legendre qui signera l’adaptation et la mise en scène de cette première version québécoise.

«Ça a marché partout. En plus des chansons du film, le spectacle incorpore d’autres grands succès de Whitney Houston», souligne-t-il.

En effet, aux Queen of the Night, I Have Nothing, Run to You et, évidemment, I Will Always Love You entendus dans le film de 1992 s’ajoutent au programme du spectacle So Emotional, I Wanna Dance With Somebody et autres How Will I Know, pierre angulaire du répertoire de la chanteuse.

Sur scène, ils seront huit interprètes et autant de danseurs afin de recréer l’intrigue originelle, soit celle d’une chanteuse et actrice populaire qui engage un garde du corps pour la protéger d’un fan menaçant.

La prochaine Whitney?

Mais qui succédera à Whitney Houston pour se mettre dans la peau de Rachel Marron sur la scène québécoise? Il faudra patienter encore quelques semaines avant que la distribution soit annoncée.

Mais Joël Legendre confirme au Journal que la nouvelle Rachel Marron sera inconnue du public ; en effet, la chanteuse qui montera sur scène travaillait jusqu’alors dans le domaine... de la construction. Elle a été engagée après une recherche particulièrement exhaustive et difficile.

«On a vu des dizaines et des dizaines de femmes en audition. Whitney Houston était un mannequin, une chanteuse exceptionnelle... et dans le spectacle, l’interprète de Rachel Marron doit être capable de jouer avec conviction et de danser. Je n’ai jamais vu un rôle aussi difficile à distribuer», avance Joël Legendre.

«Notre Rachel Marron ne vient pas du tout du milieu artistique. Elle nous a été référée par quelqu’un qui l’avait entendue chanter du gospel. Et quand elle montera sur scène, on pensera tout de suite à Whitney Houston ; on ne l’a jamais vue ailleurs, alors on ne l’associera pas à un autre projet», termine-t-il.

► La comédie musicale Le Bodyguard sera présentée au Théâtre St-Denis de Montréal dès le 30 mars, puis au Théâtre Capitole de Québec à compter du 28 juin. Les billets seront mis en vente ce vendredi.