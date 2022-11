Un festival d'automobile attendu au CES 2023

Dans l’industrie de la technologie, le Consumer Electronics Show (CES) est devenu un incontournable. Cet évènement a lieu à Las Vegas chaque mois de janvier.

À quelques semaines de la tenue de l’édition 2023, Antoine Joubert et Germain Goyer ont reçu Mathieu Roy, chroniqueur techno, à l’émission du Guide de l’auto sur QUB Radio. Avec lui, ils ont notamment discuté des dévoilements les plus attendus pour cette nouvelle mouture du CES.

C’est quoi, le CES?

Réservé aux acteurs de l’industrie, aux distributeurs, aux fabricants et aux médias, le salon CES n’est pas ouvert à tous et n’est pas forcément connu du grand public. Pourtant, c’est dans le cadre de cet événement qu’ont été dévoilés les objets technologiques les plus utiles, répandus et révolutionnaires des dernières décennies.

« Depuis 1967, c’est le plus gros événement techno. C’est comme le Super Bowl de la techno! », lance d'emblée Mathieu Roy au micro du Guide de l'auto. « C’est une foire commerciale de technologie quotidienne. Tous les domaines y sont représentés », poursuit-il.

Au cours des dernières années, le monde de l'automobile s'est de plus en plus rapproché du CES. « Maintenant, on y retrouve des manufacturiers comme Volkswagen et Toyota. Des voitures y sont même dévoilées », note Mathieu Roy.

Quoi de nouveau pour l’édition 2023?

L’édition 2023 du salon CES est fort attendue. Alors que Ram devrait y présenter en primeur sa camionnette électrique, Volkswagen lèvera le voile sur l’ID.7, une nouvelle grande berline électrique.

Mathieu Roy rappelle que Sony a fait son incursion dans l’automobile il y a quelques années en y dévoilant un premier véhicule. Bien sûr, il s’agissait d’une étude de style et d’une vitrine technologique impressionnante. Cette année, on s’attend à un retour de Sony, mais cette fois avec un prototype encore plus évolué.

Le spécialiste techno prévoit également que la guerre aux nombres d’écrans montés à bord d’un véhicule et à la taille de ceux-ci se poursuivra. Il mentionne aussi « qu’il y aura encore plus de voitures autonomes. On nous démontrera les plus récentes avancées de ces voitures qui se déplacent seules ».

Ce sera également l’occasion pour les fabricants de véhicules au sens large d’y présenter les plus récentes innovations en matière d’électrification. « Je ne serais pas surpris que John Deere nous présente un tracteur autonome ou électrifié », commente Mathieu Roy.

Une transformation de l’industrie automobile

Avec son œil d’expert en technologie, Mathieu Roy entrevoit une révolution de l’industrie automobile.

« Les constructeurs automobiles ne devront plus être considérés comme des compagnies qui fabriquent des voitures, mais comme des compagnies qui déplacent des gens. On passera d’une voiture qui est un bien privé à une démocratisation du véhicule public, comme un Bixi », avance Mathieu Roy.

Actualités de la semaine

Au cours de cette émission du Guide de l’auto, il a aussi été question de l’abonnement annuel proposé par Mercedes-Benz pour accroître la puissance de ses modèles électriques ainsi que de l’offre mécanique du Jeep Compass qui est renouvelée pour 2023.

Essais routiers

Antoine Joubert et Germain Goyer livrent leurs impressions sur les Volvo S60 2023 et Genesis G80 électrique 2023 récemment mises à l’essai.

Réponses aux questions du public

Les deux animateurs répondent aux questions du public portant sur les Audi e-tron 55 quattro, Toyota RAV4 Prime, Buick Encore GX, Mazda CX-30 et Toyota Corolla Cross.

Le Guide de l'auto, c'est tous les samedis à 10h sur QUB Radio, en reprise le dimanche à 18h.