Une patinoire réfrigérée Bleu Blanc Bouge attribuée à Québec

La Ville de Québec s'est vu attribuer l'une des deux patinoires réfrigérées offertes cette année par la Fondation des Canadiens pour l'enfance, une infrastructure qui sera aménagée au parc Victoria.

Le maire de Québec, Bruno Marchand, était au Centre Bell, mardi soir, pour l'annonce de la nouvelle, en présence de Pierre Boivin, président de la Fondation. Après Saint-Jérôme, qui a reçu la 14e patinoire offerte par la Fondation, c'est au tour de la Ville de Québec de recevoir ce présent d'une valeur de 2 millions $.

«Il y a plusieurs critères qui entrent en ligne de compte. Le premier, c'est de s'assurer que la Ville qui va recevoir cette infrastructure-là va être vraiment engagée à maintenir l'infrastructure et à créer des activités pour les jeunes qui vont en bénéficier», a indiqué M. Boivin sur les ondes de RDS.

De plus, la Fondation veut être certaine qu'une population importante de jeunes défavorisés peut être desservie par cette patinoire. Elle sera réfrigérée et pourra être utilisée pendant les quatre saisons. La Fondation fournit aussi les équipements.

Québec a choisi de l'aménager au parc Victoria, près de Saint-Roch, de Limoilou et de Saint-Sauveur. Les travaux débuteront à l'été 2024, avec une ouverture des nouvelles installations prévue pour l'hiver 2025.

M. Marchand était très heureux de pouvoir offrir un espace où pratiquer des sports à longueur d'année. «On ne peut pas dire non à ça. Il y a une belle opportunité. On va ajouter un toit à cette patinoire, on va ajouter un centre d'équipement. Ça va être un levier pour en construire d'autres. Il n'y en avait pas à Québec, c'est pas normal. [...] Les jeunes et moins jeunes vont pouvoir l'utiliser.»

Le maire insiste sur l'importance des infrastructures et des espaces sportifs pour la pratique d'activités physiques. «On ne connaît pas la suite, ils seront peut-être ici pour marquer un but en finale de la Coupe Stanley parce qu'ils auront appris à patiner.»

Les fonds pour bâtir le toit et les équipements connexes seront puisés à même l'enveloppe prévue pour la construction de six patinoires réfrigérées, a indiqué le cabinet de M. Marchand en soirée.