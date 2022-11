Abbé Germain Tardif





Au CHSLD Saint-Alexandre de Thetford Mines, le 22 novembre 2022, est décédé à l'âge de 85 ans et 10 mois, Monsieur l'abbé Germain Tardif. Natif de Sainte-Martine de Courcelles, il était le fils de feu Monsieur Josaphat E. Tardif et de feu Madame Lumina Rouillard.Après ses études théologiques, l'abbé Tardif est ordonné prêtre le 25 juin 1960 et nommé vicaire à Sainte-Claire, Dorchester. L'année suivante, il devient prêtre enseignant au Collège classique de Thetford. De 1967 à 1971, il entreprend des études en philosophie à l'Université Laval et aux Facultés catholiques de Lyon où il termine son doctorat. Il obtient à son retour au Canada un poste de professeur au CÉGEP de Thetford où il enseignera jusqu'en 1992 tout en étant curé de la paroisse Saint-Antoine-de-Pontbriand jusqu'en 1978. Pendant sa présidence de la Région pastorale de l'Amiante de 1980 à 1984, il est vicaire à temps partiel de la paroisse Saint-Alphonse. Il est nommé curé de la paroisse l'Immaculée-Conception de Robertsonville de 1984 à 1992, tout en étant curé de la paroisse Sacré-Cœur-de-Marie de 1986 à 1987. À partir de 1992, il cumule tout à la fois l'administration de la paroisse de La-Présentation-de-Notre-Dame de Thetford, la cure de Robertsonville et le vicariat des paroisses Saint-Antoine-de-Pontbriand et Sacré-Cœur-de-Marie. Par la suite, il est curé des paroisses Saint-Alfred et Saint-Victor de Beauce.L'abbé Germain a été également membre de la Corporation " Collège classique de Thetford ", de 1990 à 2014, et membre du Conseil presbytéral de 1996 à 1999 et de 2009 à 2012. En 2014, il accepte de rendre service aux paroisses de l'Unité Nouvelle-Beauce. Pendant plusieurs années, il a été un membre très engagé du Comité d'éthique de la recherche et Comité d'éthique clinique du Centre hospitalier Beauce-Etchemin (CHBE). Toujours préoccupé par le sort des plus démunis, il cofonde, en 1978, Amistad CASIRA, un organisme international d'aide humanitaire.Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs : feu Marius (feu Jacqueline Doyon), feu Victor (feu Blandine Lagueux, Madeleine Lachance), feu Jean-Marie (feu Marie-Paule Fortin), feu Ernest (feu Rollande Bellegarde), feu Patrice (feu Agathe Carrier), feu Antonin (feu Jacqueline Meunier), feu Gemma, feu Monique (feu Yves Marchand), Laurent-Paul (Madeleine Chalifour), feu André (Thelma Mac Dermott), Denis (feu Germaine Mercier, Michelle Audet), François-Régis (Marie-Paule Deraîche), ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et amis. Même si c'est le dernier-né des enfants, il a toujours été un pivot autour duquel tournait la vie familiale. Son grand bonheur était de rassembler tous les membres de son clan autour d'un bon repas d'où fusaient les éclats de rire et où on pouvait même pousser la chansonnette! Il aura baptisé et marié la plupart de ses neveux et nièces ainsi que leurs enfants. Sa grande simplicité permettait à tous de se confier à lui en toute confiance et il était certainement le détenteur de plusieurs secrets. Sa bienveillance naturelle s'étendait également à ses étudiants du Cégep de Thetford où il a enseigné la philosophie durant de nombreuses années. De la même façon, son accueil était sans limites pour tous ses paroissiens et paroissiennes qu'il aimait profondément et pour qui il ne comptait pas ses heures.La famille désire adresser des remerciements très sincères au CHSLD Saint-Alexandre de Thetford Mines pour les bons soins qu'il a reçus et pour l'attention qu'on lui a portée.Pour exprimer votre sympathie, la famille suggère de remettre un don à un comité d'aide mis en place par l'abbé Tardif : Comité d'entraide de Saint-Victor, 298 rue Principale, Saint-Victor, G0M 2B0.Une première exposition en chapelle ardente aura également lieu à l'église de Saint-Victor (Beauce) le jeudi 1er décembre de 19 h à 21 h.