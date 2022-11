CARON, Louise



À la Résidence Cardinal-Vachon, le 13 novembre 2022, à l'âge de 92 ans et 3 mois, est décédée madame Louise Caron, épouse de monsieur Jean-Réal La Haye, fille de feu madame Laurette Allard et de feu monsieur Ernest Caron. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 12 h à 13 h.Les cendres seront déposées au Mausolée St-François-de-Laval du cimetière Notre-Dame-de-Belmont immédiatement après la cérémonie. Elle laisse dans le deuil son époux monsieur Jean-Réal La Haye; ses enfants: Renée (Pierre Samson) et Jean; son petit-fils: Pierre-Nicolas Samson; ses soeurs: Andrée, feu Colette et Rita; ses beaux-frères et belles-soeurs: feu Léopold Dricot, Pierre Tardif, Robert Hubert, André La Haye, Monique Trépanier, Céline La Haye sasv.; ainsi que ses neveux et nièces: Anne Lemire, Michèle Dricot, Stéphane La Haye (Julienne Ouellet) ainsi que plusieurs cousins, cousines et son amie Émilia Latortue (Christian). Merci au Docteur Lucie Beaulieu ainsi qu'à tout le personnel soignant de la Résidence Cardinal-Vachon pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Québécoise du cancer. Des formulaires seront disponibles sur place.