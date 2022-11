André Rieu au Centre Vidéotron et au Centre Bell en septembre

André Rieu sera de passage au Québec avec ses musiciens à l’occasion de sa prochaine tournée mondiale. Il fera des arrêts le 21 septembre 2023 au Centre Vidéotron et le 22 septembre au Centre Bell.

Surnommé le « roi de la valse », André Rieu et les 60 musiciens de son ensemble Johann Strauss Orchestra, se produiront aussi au Centre Canadian Tire à Ottawa, le 23 septembre et le 24 septembre au Scotiabank Arena à Toronto.

Cette tournée débutera le 10 décembre à Maastricht dans les Pays-Bas avec des arrêts dans plusieurs villes européennes.

Ces concerts seront constitués d’airs classiques légers, de valses, de musique de films et d’opéras et des chansons pop. million de personnes.

« Tout le monde est le bienvenu dans mes concerts. Nous ouvrons notre cœur pour le public et le public ouvre son cœur pour nous. Chaque soir, mon orchestre et moi voyons des gens danser et chanter dans les allées, enthousiastes et insouciants. Nous passons ensemble des soirées que nous n’oublions pas. Quand les gens m’écrivent pour me dire qu’ils ont besoin de deux semaines pour se remettre de mes concerts, cela fait de moi l’homme le plus heureux du monde », a dit le directeur musical et violoniste néerlandais dans un communiqué de presse.

Le grand rêve d’André Rieu, qui a vendu 40 millions de CD et de DVD, est de se produire sur la lune.

« J’en ai déjà parlé à Richard Branson et, quand il ouvrira un hôtel, je veux être le premier à y jouer », a-t-il ajouté le musicien de 73 ans.

Les tournées mondiales d’André Rieu sont appréciées, chaque année, par un demi-

Une prévente pour les abonnés de l’infolettre du Centre Vidéotron aura lieu jeudi dès midi. La vente au public débutera vendredi à 10h sur gestev.com. Les billets pour le spectacle du Centre Bell seront mis en vente vendredi à midi sur evenko.ca