Cancerto Québec

Le 18 novembre dernier, la communauté d’affaires et le grand public de Québec se sont réunis au Palais Montcalm afin de prendre part au 11e Cancerto, la soirée-bénéfice annuelle de la Fondation québécoise du cancer. Plongés dans l’univers du cinéma avec la prestation musicale de l’Orchestre du Septième Art de Sherbrooke (OSA). Le rendez-vous 2022, présenté par PEAK Groupe financier, a permis d’amasser plus de 124 000 $ montant qui permettra aux personnes atteintes d’un cancer et leurs proches d’être mieux accompagnés par la Fondation dans cette épreuve. Sur la photo : Diane Déry, marraine d’honneur et administratrice de sociétés ; Réjean April, planificateur financier et administrateur agréé Groupe Puissance Dix Inc. ; Robert Francis, président d’honneur, président et chef de la direction du groupe financier PEAK ; Lucie Rochette, conseillère en sécurité financière SFL ; Stéphane Dubé, directeur général Caisse Desjardins des Chutes Montmorency ; Eric Gosselin du groupe financier PEAK ; Marco Décelles directeur général et France Locas, directrice régionale de la Fondation québécoise du cancer.

La fierté de Lotbinière

Il s’appelle Zaac Leclerc. Il est originaire de Saint-Édouard de Lotbinière.

À l’âge de 11 ans, son professeur au primaire, Robert Leclerc, lui recommande fortement de s’inscrire au secondaire à l’école Pointe-Lévis qui offre le programme Sports/Études. Pendant cinq ans, Zaac prend l’autobus tous les matins à 5h30 et espère réaliser son rêve d’do soit devenir un joueur de football. Au Cégep, il endosse l’uniforme des Faucons de Lévis, puis, 4 ans plus tard, trois équipes universitaires le réclament au repêchage. Il opte finalement pour le Rouge et Or football de l’université Laval où il occupera un poste à la ligne défensive la saison prochaine., Un bel exemple de discipline et de persévérance.

« La belle petite monstre »

Récemment, l’Association de la neurofibromatose du Québec (ANFQ) a procédé au lancement du livre jeunesse « La belle petite monstre » en compagnie de l’auteur à succès David Goudreault et de l’illustratrice Camille Lavoie (photo). Il s’agit d’un conte destiné aux enfants de 6 à 12 ans qui met en vedette Anna, une jeune héroïne atteinte de la neurofibromatose (NF). La publication de ce conte se veut une opportunité de faire connaître cette maladie génétique rare qui affecte plus de 3 000 personnes au Québec, tout en abordant des sujets importants pour les jeunes comme l’intimidation, la diversité corporelle et le courage. Par sa mission, l’ANFQ contribue à bâtir un réseau de familles et de professionnels de la santé pour offrir du soutien aux personnes atteintes de la NF et leurs proches.

En souvenir

Le 30 novembre 1982 : Lancement de l'album Thriller de Michael Jackson (photo) qui deviendra le plus vendu de tous les temps, avec plus de 65 millions d’exemplaires. L'album a été produit par le légendaire arrangeur ou producteur Quincy Jones. On en tirera des 45-tours également vendus à des millions de copies. L'album resta 173 semaines sur les palmarès britanniques.

Anniversaires

Cathy Rioux (photo), directrice contenu Cahier spéciaux et Annonces classées au Journal de Québec, 57 ans...Laurent Jalabert, coureur cycliste français, professionnel de 1989 à 2002, 54 ans...Yves Lévesque, ex-maire de Trois-Rivières (2001-2018), 65 ans...Diane Lavallée, comédienne (Thérèse dans La Petite vie »), 67 ans...Billy Idol, chanteur rock britannique, 67 ans...Véronique LeFlaguais, comédienne, épouse du comédien Michel Côté, 75 ans.

Disparus

Le 30 novembre 2021 : Marie-Claire Blais (photo), 82 ans, romancière, dramaturge et poète québécoise... 2020. Adjutor Côté, 96 ans, ex-hockeyeur des As de Québec et des Saints de Sherbrooke dans la ligue senior entre les années 1944 et 1954... 2020 : Anne Sylvestre, 86 ans, chanteuse française... 2018 : George H.W. Bush, 94 ans, 41e président des USA, de 1989 à 1993... 2015 : Céline Thériault, épouse de Jacques Châteauvert (école de danse Jacques Duval)... 2015 : Estelle Côté, 79 ans, première reine du Carnaval de Québec en 1955... 2014 : Paul Buissonneau, 87 ans, chanteur puis acteur de même que metteur en scène québécois... 2014 : Muriel Millard, 91 ans, ex-reine du music-hall québécois... 2013 : Paul Walker, 40 ans, acteur, producteur et réalisateur américain... 2011 : Roger Forgues, 73 ans, aviateur et homme d’affaires québécois... 2008 : Hubert «Pit» Martin, 64 ans, qui a évolué dans la LNH pendant 17 saisons (1961-1979)... 2003 : Adhémar Dion, 80 ans, le père de Céline Dion... 2000 : Lionel Villeneuve, 75 ans, comédien québécois.