THIBAULT, Maurice



Au Centre d'hébergement de Cap-Saint-Ignace, le 19 novembre 2022, à l'âge de 85 ans et 10 mois, est décédé monsieur Maurice Thibault, époux de madame Fernande Gamache, demeurant à L'Islet. Il était le fils de feu dame Gertrude Gamache et de feu monsieur Alphonse Thibault. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Michel (Sonia Isabelle) et Denis (Nancy Caron); ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants. Il était le frère et le beau-frère de: feu Jean-Claude (feu Gaétane Pelletier), feu Georgette (feu Armand Guimont), feu Roger, Jacqueline (Louis-Philippe Chabot), Fernand (feu Colette Langlois), Marcel (Noëlla Labbé), Denise (Jean-Marie Alain), feu Claudette, Jeannine (Gilles Chouinard) et feu Alain; de la famille Gamache: feu Arthur (feu Pierrette Caron), feu Roland (feu Jacqueline Laflamme), Colette, feu Cécile (feu Gérard Proulx) et Roger (Lise Lebel). Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ses ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés aux membres du personnel de la résidence Le Lotus ainsi qu'à ceux du Centre d'hébergement de Cap-Saint-Ignace pour leur accompagnement, leur soutien, et les excellents soins prodigués avec humanisme et dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715 Av. des Replats, Québec (Québec) G2J 1B8 www.coeuretavc.ca ou à tout autre organisme. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraireà compter de 13h.Ses cendres seront déposées au columbarium du cimetière paroissial de L'Islet.