COP15: 1,6 million $ de Québec pour des organisations environnementales

Plusieurs organisations environnementales et de conservation pourront bénéficier d’une aide financière de Québec de 1,6 million $ afin de soutenir leurs actions, dans le cadre de la COP15 qui doit se tenir à Montréal dans les prochains jours.

La Société pour la nature et les parcs (SNAP Québec), Nature Québec, le Regroupement national des conseils régionaux de l'environnement du Québec et Conservation de la nature Canada profiteront de cet appui financier.

Cette aide permettra notamment d’organiser des activités portant sur les causes sous-jacentes de la perte de biodiversité, qui sont au programme du Collectif COP15, un regroupement de près d'une centaine d'organisations de la société civile québécoise, a expliqué le gouvernement du Québec.

«Le recul mondial de la biodiversité est l'un des plus importants enjeux planétaires du XXIe siècle et sa conservation, l'un de nos plus grands défis communs auquel nous devons toutes et tous contribuer. Le gouvernement du Québec salue et appuie fièrement la mobilisation de la société civile québécoise, regroupée au sein du Collectif COP15. [...]. Le Québec compte continuer d'être un leader, tant sur son territoire qu'à l'international, en matière de conservation de la biodiversité», a déclaré le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Benoit Charrette, par communiqué.