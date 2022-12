Aubaines à ne pas manquer: amateurs de poisson, c'est la semaine pour vous gâter

Afin d’aider nos lecteurs à affronter entre autres les contrecoups de la hausse des prix des aliments, notre nouvelle collaboratrice Myriam Gendron, créatrice du site Tout simplement bouffe, propose chaque semaine un menu à petit prix à partir des meilleurs rabais en épicerie de la semaine.

Rabais en épicerie du 1er au 7 décembre 2022

Cette semaine, j’ai envie de vous parler de quelques bons prix sur des aliments de base : le beurre et les œufs ! C’est que dans la dernière année, l’inflation a frappé de plein fouet ces derniers (on parle d’environ 20,2 % d’augmentation pour le beurre et de 13,8 % pour les œufs selon Statistique Canada).

Avec le temps des Fêtes qui approche (et qui vient souvent avec beaucoup de cuisine et de pâtisserie), ça vaut la peine de profiter de la livre de beurre à 3,97 $ chez Metro et des douzaines d’œufs à 2,44 $ chez Super C (limite de quatre par client). Les œufs se conservent habituellement au-delà d’un mois et le beurre peut être congelé et servir au moment opportun. S’il n’en reste pas lors de votre visite, n’hésitez pas à demander un bon différé !

Dans un autre ordre d’idée, la truite est en vedette cette semaine, mais sachez que le saumon est au même prix chez Maxi et qu’il s’agit d’une excellente substitution si c’est ce qui est disponible.

Bonne popote

EN VEDETTE CETTE SEMAINE

LUNDI

RAGOÛT DE POULET À LA MAROCAINE

Stefano Faita, Zeste

Photo Zeste

Portions : 4

Prép : 20 min

Cuisson : 45 min

INGRÉDIENTS

1 pincée de safran

1 poulet entier, coupé en morceaux

sel et poivre fraîchement moulu

2 c. à soupe d’huile d’olive

3 oignons moyens, hachés

3 gousses d’ail, hachées

1 c. à soupe de gingembre frais, haché

1 c. à soupe de curcuma

1 bâton de cannelle

1 c. à soupe de graines de cumin, grillées et moulues

2 à 3 tasses de bouillon de poulet

1 poignée de raisins secs

1 tasse de pois chiches, rincés et égouttés

3⁄4 tasse d’olives vertes, dénoyautées et coupées en deux

2 citrons (le jus seulement)

1 poignée de persil italien, haché

1 poignée de coriandre hachée

PRÉPARATION

Tremper le safran pendant 10 minutes dans 2 c. à soupe d’eau. Mettre de côté.

Assaisonner le poulet de sel et de poivre.

Chauffer l’huile d’olive dans une grande poêle à feu moyen élevé. Lorsque l’huile est chaude, ajouter les morceaux de poulet. Cuire jusqu’à ce qu’ils soient bien dorés de tous les côtés (10 minutes). Transférer le poulet à une grande assiette.

Ajouter les oignons, l’ail, le gingembre, le curcuma, le bâton de cannelle et le cumin au faitout. Cuire jusqu’à ce que les oignons soient ramollis et légèrement dorés (5 minutes). Incorporer le mélange de safran.

Remettre les morceaux de poulet dans la poêle, en ajoutant le jus qui s’est accumulé dans l’assiette. Ajouter suffisamment de bouillon pour couvrir à peine le poulet. Porter à ébullition et ensuite ajouter les raisins secs et les pois chiches. Baisser à feu doux et mijoter à couvert en remuant régulièrement. Cuire jusqu’à ce que le poulet soit tendre et bien cuit (30 à 35 minutes).

Ajouter le jus de citron, les olives vertes, la coriandre et le persil et poursuivre la cuisson (5 à 10 minutes de plus).

Garnir de coriandre fraîche et de persil.

BON À SAVOIR !

Accompagner de brocoli vapeur. Prévoyez de réserver du poulet, ou d’en faire plus, soit l’équivalent d’un demi-poulet, pour les sandwichs.

MARDI

BOULETTES DE BŒUF À LA SUÉDOISE

Coup de pouce

Photo Tango Photographie

Portions : 4

Prép : 20 min

Cuisson : 17 min

INGRÉDIENTS

1 œuf

1⁄4 tasse de chapelure nature

1 oignon, râpé

1 c. à soupe de moutarde de Dijon

1⁄4 c. à thé de piment de la Jamaïque

1⁄4 c. à thé de sel

1⁄4 c. à thé de poivre noir du moulin

1 pincée de muscade

1 lb de bœuf haché maigre

1 c. à soupe d’huile végétale

6 tasses de champignons, tranchés

1⁄2 c. à thé de thym séché

2 c. à soupe de farine

1 1⁄2 tasse de bouillon de bœuf réduit en sel

1⁄2 tasse de crème sure légère

PRÉPARATION

Dans un bol, mélanger l’œuf, la chapelure, l’oignon, la moutarde, le piment de la Jamaïque, la moitié du sel et du poivre, et la muscade. Ajouter le bœuf haché et mélanger. Façonner la préparation en boulettes.

Mettre les boulettes côte à côte sur une plaque de cuisson tapissée de papier parchemin et cuire au four préchauffé à 400 °F de 15 à 20 minutes ou jusqu’à ce qu’elles aient perdu leur teinte rosée à l’intérieur.

Entre-temps, dans un poêlon, chauffer l’huile à feu moyen vif. Ajouter les champignons, le thym et le reste du sel et du poivre et cuire jusqu’à ce que les champignons commencent à dorer. Parsemer de la farine et cuire, en brassant, jusqu’à ce qu’elle soit absorbée. Ajouter le bouillon et la crème sure et cuire pendant 1 minute.

Ajouter les boulettes de bœuf cuites dans le poêlon et cuire, en les retournant délicatement, jusqu’à ce que la sauce ait épaissi.

MERCREDI

FILET DE TRUITE À LA DIJONNAISE ET AU PESTO

Zeste

Photo Zeste

Portions : 4

Préparation : 15 min

Cuisson : 25 min

INGRÉDIENTS

SALADE DE KALE CROUSTILLANTE

1⁄2 tasse d’oignons blancs, hachés

1 paquet de champignons blancs (227 g), coupés en rondelle

2 c. à soupe d’huile d’olive

1 botte de kale (chou frisé), rincé et égoutté

sel et poivre au goût

GNOCCHIS

1 paquet de gnocchis aux trois fromages du commerce (500 g)

Un peu moins de 1⁄2 tasse de tomates cerises, coupées en deux

tabasco au goût

feuilles de basilic frais

sel et poivre au goût

TRUITE

1 lb de filets de truite

1⁄4 tasse de moutarde de Dijon

4 c. à thé de pesto au basilic

1 c. à soupe de fleur d’ail (ou d’ail), hachée

PRÉPARATION SALADE DE KALE

Préchauffer le four à 350 °F. Sur une plaque à biscuit recouverte d’un papier parchemin, déposer les feuilles de kale, ajouter l’huile d’olive et les épices au goût. Cuire environ 15 minutes.

Faire revenir les champignons et l’oignon à feu moyen sur le rond jusqu’à ce que les oignons soient translucides.

Lorsque le kale est prêt, bien mélanger dans un saladier avec les champignons sautés.

TRUITE

Déposer le filet de truite sur une plaque recouverte de papier d’aluminium, puis badigeonner de moutarde de Dijon et de pesto. Saupoudrer le tout de fleur d’ail.

Cuire au four à 350 °F durant 25 minutes.

GNOCCHIS TOMATÉS

Faire revenir les tomates cerises dans une poêle jusqu’à ce que le tout prenne la consistance d’une sauce. Ajouter le tabasco.

Entre-temps, faire bouillir de l’eau et y ajouter les gnocchis. Laisser cuire jusqu’à ce qu’ils remontent à la surface.

Monter les assiettes en déposant les gnocchis sur la sauce aux tomates. Ajouter les feuilles de basilic. Servir avec une portion de truite et la salade de kale et champignons.

JEUDI

SALADE DE POIS CHICHES ET CHAMPIGNONS AVEC CROUSTILLES DE PITA

Trois fois par jour & vous, Zeste

Photo Zeste

Portions : 4 à 6

Préparation : 30 min

Cuisson : 15 min

INGRÉDIENTS

2 pains pitas, coupés en triangles

2 c. à soupe d’huile d’olive

2 c. à soupe de beurre

2 tasses de champignons frais (au choix)

2 gousses d’ail, hachées finement

1 citron, coupé en 2

540 ml (1 boîte) de pois chiches, égouttés

2 tasses de lentilles brunes, cuites

1 pomme Empire, coupée en cubes

1 concombre, coupé en cubes

1 tasse d’épinards frais

1⁄2 tasse de fromage feta

TAPENADE AUX OLIVES ET À LA CORIANDRE

1⁄2 tasse d’olives Kalamata dénoyautées

1⁄2 tasse d’aubergines marinées

1⁄2 tasse de coriandre fraîche

1⁄4 tasse de persil frais

1 gousse d’ail

1 c. à soupe d’huile d’olive

1 c. à soupe de jus de citron

sel et poivre, au goût

VINAIGRETTE

3 c. à soupe d’huile d’olive

3 c. à soupe de jus de citron

1 c. à soupe de sirop d’érable

2 c. à thé de moutarde de Dijon

1 gousse d’ail, émincée

sel et poivre, au goût

PRÉPARATION

Préchauffer le four à 400 °F et placer la grille au centre. Tapisser une plaque de papier parchemin ou d’une feuille antiadhésive réutilisable et réserver.

Brosser les morceaux de pain pita avec l’huile d’olive, déposer sur la plaque et enfourner pendant 5 à 7 minutes, jusqu’à ce qu’ils soient croustillants. Réserver.

Dans une poêle, faire fondre le beurre à feu moyen vif. Ajouter les champignons et griller pendant 5 minutes. Ajouter l’ail, bien mélanger et continuer la cuisson pendant 2 minutes.

Ajouter les moitiés de citron dans la poêle et griller à feu vif pendant 1 minute. Réserver les demi-citrons.

Dans un saladier, mélanger les champignons avec les pois chiches, les lentilles, la pomme, le concombre, les épinards et le feta.

Déposer tous les ingrédients « pour la tapenade aux olives et à la coriandre » dans un robot culinaire et broyer pendant 2 ou 3 minutes.

Dans un bol, fouetter tous les ingrédients « pour la vinaigrette ».

Étaler la tapenade au fond d’une assiette de service. Déposer la salade sur la tapenade, puis arroser de vinaigrette. Servir avec les croustilles de pita et le citron grillé.

BON À SAVOIR !

Pour un repas plus rapide, vous pouvez aussi utiliser de la tapenade du commerce.

VENDREDI

PÂTES À LA TRUITE ET AU BROCOLI

Coup de pouce

Photo Tango Photographie

Portions : 5

Préparation : 15 min

Cuisson : 15 min

INGRÉDIENTS

1 1⁄2 tasse de rigatonis ou autres pâtes courtes

4 tasses de brocoli, défait en petits bouquets

1 c. à soupe d’huile d’olive

3⁄4 lb de filets de truite, sans la peau, coupés en cubes de 2,5 cm

1 échalote française, hachée finement

1 tasse de crème à cuisson 15 % ou de préparation crémeuse de soya

1⁄4 tasse de parmesan, râpé

3 c. à soupe d’aneth frais, haché

3 c. à soupe d’amandes tranchées, grillées

le zeste râpé et le jus de 1 citron

sel et poivre

PRÉPARATION

Dans une grande casserole d’eau bouillante salée, cuire les rigatonis de 8 à 10 minutes ou jusqu’à ce qu’ils soient al dente. Ajouter le brocoli 5 minutes avant la fin de la cuisson. Égoutter les pâtes et le brocoli en conservant 1⁄2 tasse (125 ml) de l’eau de cuisson.

Entre-temps, dans un poêlon, chauffer l’huile à feu moyen vif. Ajouter les cubes de truite et cuire 2 minutes. Ajouter l’échalote et poursuivre la cuisson 3 minutes, en brassant. Ajouter la crème et chauffer 1 minute. Saler et poivrer.

Remettre les pâtes et le brocoli dans la casserole. Ajouter la préparation de poisson, le parmesan, l’aneth, les amandes, le zeste et le jus de citron, ainsi que l’eau de cuisson réservée. Mélanger délicatement pour bien enrober les ingrédients. Parsemer de parmesan et d’aneth, si désiré.

LUNCH

SANDWICHS À LA SALADE DE POULET AU CARI

Coup de pouce

Photo Angus Fergusson

Portions : 4

Préparation : 15 min

Cuisson : 15 min

INGRÉDIENTS

3⁄4 lb de hauts de cuisses de poulet désossés, sans la peau

1 c. à soupe d’huile végétale

3 oignons verts, hachés finement

3 radis, coupés en tranches fines

1 branche de céleri, coupée en tranches fines

1⁄2 tasse de mayonnaise légère

1⁄4 tasse de yogourt grec nature

2 c. à soupe de piments jalapenos marinés, hachés

2 c. à thé de poudre de cari

2 petits pains baguettes, coupés en deux

12 feuilles de laitue Boston

sel

PRÉPARATION

Saler le poulet. Dans un poêlon en fonte ou un poêlon profond, chauffer l’huile à feu moyen vif. Ajouter le poulet et cuire de 12 à 14 minutes ou jusqu’à ce qu’il soit doré et qu’il ait perdu sa teinte rosée à l’intérieur (le retourner plusieurs fois en cours de cuisson). Hacher le poulet grossièrement.

Entre-temps, dans un grand bol, mélanger les oignons verts, les trois quarts des radis, le céleri, la mayonnaise, le yogourt, les piments et la poudre de cari. Ajouter le poulet haché et mélanger pour bien l’enrober.

Couper les moitiés de pain en deux sur la longueur (ne pas couper complètement). Retirer la mie (la conserver pour une chapelure maison). Faire griller les pains au four préchauffé à 350 °F pendant 3 minutes ou jusqu’à ce qu’ils soient croustillants. Laisser refroidir.

Garnir les pains des feuilles de laitue, de la salade de poulet réservée et du reste des radis.

BON À SAVOIR !

Si vous avez du poulet cuit, passez directement à l’étape deux.

DESSERT

SUÇONS DE TRANCHES DE POMME AU CHOCOLAT

Coup de pouce

Photo Foodivine Studio

Portions : 9

Préparation : 15 min

Cuisson : 5 min

INGRÉDIENTS

3 pommes Honeycrisp ou Empire

2 tasses de brisures de chocolat noir

1⁄2 tasse de brisures de chocolat au lait

1⁄2 tasse de brisures de chocolat blanc

1 tasse de garnitures, au choix (canneberges séchées, noix hachées grossièrement, noix de coco râpée, biscuits émiettés)

PRÉPARATION