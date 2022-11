[EN DIRECT] Discours d’ouverture: on a le devoir d'arrêter le déclin du français, dit François Legault

Freiner le déclin du français est un «devoir» pour préserver le lien qui nous unit aux autres générations, a affirmé François Legault dans son discours d'ouverture mercredi après-midi.

«En matière d’identité, l’objectif, c’est carrément d’arrêter le déclin du français au Québec, en particulier à Montréal. La langue française, c’est la base de notre identité comme nation. Ça doit être un devoir», a déclaré le premier ministre

«Qu’est-ce qui resterait de nous si on perdait ce lien fondamental qui nous lie avec les générations précédentes (...) ? Tous ensemble, on doit arrêter le déclin du français au Québec et renverser la tendance», a-t-il ajouté.

Suivez son allocution en direct dans la vidéo ci-dessus.

François Legault a prononcé son discours d’ouverture à l’Assemblée nationale, mercredi après-midi. Comme le veut la tradition, il a indiqué quelles seront les grandes orientations de son gouvernement pour le mandat qui s’amorce, sous le signe de la continuité.

«Notre destination, elle est claire. Ce qu’on veut, c’est un Québec plus prospère, plus vert et plus fier», a lancé le premier ministre avant d’expliquer que son gouvernement compte continuer à essayer de combler «l’écart de richesse avec nos voisins», pour «se donner les moyens».

Comme en 2018, le premier ministre a souligné que l’éducation est «la priorité des priorités». «L’éducation c’est le plus grand levier d’épanouissement personnel et collectif», a-t-il dit.

Reprenant ses engagements électoraux, il a insisté sur la nécessité de réorganiser le réseau de la santé.

M. Legault a souligné l’importance d’améliorer l’accès aux soins de première ligne et de faire des établissements de santé des milieux de travail plus humains. Il a également réaffirmé sa volonté de mettre à contribution le communautaire et le privé.

Concernant l’immigration, le premier ministre a signifié que son gouvernement cherchera un équilibre entre la pénurie de main-d’œuvre et la protection du français.

À quelques reprises, François Legault a fait allusion aux attentes du gouvernement québécois envers le fédéral, notamment dans les dossiers de la santé et de l’immigration.

Économie verte

Le grand défi des prochaines années sera la lutte aux changements climatiques, a affirmé François Legault. Après avoir souligné que le Québec émet 50% moins de gaz à effet de serre que les autres états de l’Amérique du Nord, il a exprimé sa volonté «d’aller plus loin et plus vite» dans la réduction des GES.

Le premier ministre considère que l’atteinte de cet objectif doit être lié avec la réduction de notre écart de richesse avec nos voisins. Il a ainsi plaidé pour une «économie verte», en faisant valoir que le Québec doit se tourner vers la construction d’autobus et de camions électriques, développer la «filière batterie», et se placer en tête de fil dans l’exploitation de l’aluminium vert et de l’acier vert. «Ça va être de plus en plus en demande dans le monde», a-t-il remarqué.

Plus de détails à venir...