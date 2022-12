Exploitation des enfants: 107 personnes arrêtées en Ontario

Plus d’une centaine de personnes ont été inculpées lors d’une vaste opération policière menée à l’échelle de l’Ontario concernant une enquête sur l’exploitation des enfants.

Le projet Maverick a aussi permis d’identifier un total de 61 victimes et 60 autres enfants qui ont pu être protégés après avoir présenté un risque accru d’exploitation, a indiqué la Police provinciale de l’Ontario qui était à la tête de cette opération.

En plus de la collaboration de 27 partenaires policiers, dont Toronto, Peel et Ottawa, le procureur général et le solliciteur général ont aussi contribué à l’enquête.

«Grâce à des projets comme celui-ci, nous sommes en mesure de travailler ensemble, au-delà des frontières et des juridictions, non seulement à l'échelle provinciale, mais aussi à l'échelle mondiale», a déclaré la sergente-détective Barb Adam, de la police de Toronto, lors d'une conférence de presse tenue mercredi matin.

Un total de 277 enquêtes a été mené au cours du mois d’octobre et les policiers ont exécuté 168 mandats de perquisition et saisi 1032 appareils. Ce sont également 428 accusations qui ont été portées contre les 107 personnes interpellées.

«Ces chiffres sont choquants, mais ils donnent de l'espoir en montrant jusqu'où nos équipes sont prêtes à aller pour protéger les enfants», a indiqué par communiqué la surintendante en chef de la Police provinciale de l'Ontario, Kari Dart.

Des accusations supplémentaires pourraient être portées grâce à 175 enquêtes en cours.