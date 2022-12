Il y a 3 ans, premier cas confirmé de COVID-19 dans le monde

La journée de jeudi marquerait le troisième anniversaire du premier cas de COVID-19 confirmé dans le monde entier.

Le nouveau coronavirus, nommé SARS-CoV-2, est apparu dans la ville de Wuhan, en Chine, au début du mois de décembre en 2019. C’est le 1er décembre de cette même qu’a été annoncé le premier cas confirmé en laboratoire du virus, rapporte l’agence de nouvelles BNO News.

Un homme avait alors développé des symptômes du coronavirus avant d’être hospitalisé. Il s’était par la suite remis de son infection. Aucun membre de sa famille n’a contracté la maladie. Aucun lien avec les cas subséquents n’a non plus été établi. L’homme n’avait aucun lien avec le marché de fruits de mer de Wuhan - soupçonné comme étant le lieu d’origine de la COVID-19 -, ajoute l’agence.

Or, le public n’a jamais été mis au courant de la situation puisqu’on pensait qu’il s’agissait d’une éclosion de pneumonie d’origine inconnue.

Il aura fallu plus d’un mois avant que l’apparition du coronavirus soit connue en Chine et ailleurs dans le monde. Ce n’est qu’en janvier 2020 où l’épidémie a commencé à faire les manchettes.

Trois ans plus tard, on estime qu’environ 650 000 millions de personnes ont contracté la COVID-19 partout dans le monde. On estime aussi qu’environ 6,6 millions de personnes ont succombé au virus. Mais il est probable que le nombre de morts causé par le virus soit beaucoup plus élevé, selon BNO News.

Mais l’identité du premier cas confirmé du SARS-CoV-2 est encore débattue. En novembre 2021, un rapport de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) laissait plutôt entendre que la première infection identifiée à Wuhan datait en réalité de quelques jours plus tard, comme l’indiquait un article publié dans la prestigieuse revue Science.

Selon l’ouvrage d'un éminent scientifique, le statut de premier cas connu reviendrait à une vendeuse ayant travaillé au marché de fruits de mer plutôt qu’à l’homme ne s’y étant jamais rendu.