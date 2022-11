Kim Clavel se battra finalement le 13 janvier

Le docteur recommandera à Kim Clavel de boire beaucoup de liquide. Mais au-delà du combat d’unification impliquant la championne québécoise, c’est tout le gala de boxe prévu jeudi à la Place Bell qui est tombé à l’eau.

«J’ai un sentiment de honte et de culpabilité, mais je ne peux pas boxer dans cet état-là», a commenté Clavel, mercredi matin, alors qu’elle est aux prises avec l’influenza.

Déjà, le promoteur Yvon Michel a annoncé que le gala doit être reporté au 13 janvier, toujours à la Place Bell, à Laval. Le clan de la Mexicaine Yesica Nery Plata a accepté la nouvelle date.

«Ils nous ont dit qu’ils comprenaient la situation et qu’ils acceptaient la date du 13 janvier sans problème», a déclaré Michel, en vidéoconférence.

Déjà, tard mardi soir, le promoteur Yvon Michel avait annoncé le report du combat entre Clavel et Nery Plata en raison de l’état de santé de la Québécoise. L’annulation de l’événement, précisée mercredi matin, prive également les autres boxeurs et boxeuses de voir de l’action, notamment Caroline Veyre, Mazlum Akdeniz, Eric Basran et Derek Pomerleau.

«À la suite de la recommandation du docteur Francis Fontaine, concernant l’état de santé de Kim Clavel, nous sommes contraints de reporter le combat d’unification prévu ce jeudi 1er décembre à la Place Bell, avait écrit Yvon Michel, sur les réseaux sociaux, mardi soir. La santé de Kim est au cœur de nos préoccupations, nous souhaitons qu’elle se rétablisse rapidement!»

Clavel (16-0, 3 K.-O.), championne des mi-mouches de la WBC, devait normalement tenter de remporter la ceinture WBA de Nery Plata (28-2, 3 K.-O.). La déception a forcément été présente chez les autres boxeurs et boxeuses, qui avaient aussi vécu un camp d’entraînement en vue de la soirée.

Parmi les autres combats qui avaient d’abord été prévus, celui de Marie-Pier Houle (7-0-1, 2 K.-O.) contre Olivia Gerula (19-19-3, 3 K.-O.) était déjà compromis pour des raisons administratives.