La rencontre du Conseil d’affaires Canada-Chine annulée

La rencontre du Conseil d’affaires Canada-Chine chapeautée par le clan Desmarais prévue les 29 et 30 novembre à Toronto est annulée en raison de la crise sanitaire là-bas, a fait savoir l’organisation.

«En raison de l’évolution rapide de la situation COVID et des confinements continus de la communauté/des bureaux à Pékin, nous avons pris la décision malheureuse, mais inévitable de reporter le dîner d’affaires de la 44e AGA de Pékin», a indiqué l’organisation sur son site web.

«En attendant, nous vous sommes reconnaissants de votre soutien continu, en particulier dans des moments difficiles comme celui-ci», a-t-on ajouté.

Ces derniers jours, les relations ont été tendues avec la Chine.

Mardi dernier, le premier ministre, Justin Trudeau, a reproché à l’Université Ottawa d’avoir cédé à la demande de l’ambassadeur chinois qui avait exigé que les caméras des médias ne filment pas son allocution.

Auparavant, l’arrestation d’un présumé espion chinois chez Hydro-Québec, l’échange corsé avec Justin Trudeau et Xi Jinping et les «postes de police» chinois clandestins avaient fait des flammèches entre les deux pays.

C’est dans ce contexte que la rencontre du Conseil d’affaires Canada-Chine, qui devait se dérouler dans la Ville Reine, a été reportée ces dernières heures.

Power Corporation

Fondé par feu Paul Desmarais, ex-PDG de Power Corporation, le Conseil d’affaires Canada-Chine a comme président honoraire André Desmarais. Olivier Desmarais préside en ce moment son conseil d’administration.

Son vice-président est l’ex-ministre de la Justice Martin Cauchon. L’ex-ministre conservateur James Moore y siège également, tout comme le vice-président des affaires publiques et des communications de Huawei, Steve Liu.

Dans sa section régionale, on compte l’ex-candidate libérale Sabrina Chartrand, aujourd’hui représentante en chef de Huawei au Québec, et le vice-président de Power Corporation, Henry Liu.

Dans son Conseil consultatif de la section régionale du Québec, il y a aussi l’ex-ambassadeur du Canada en Chine Guy Saint-Jacques, qui se montre plus critique avec le régime chinois.

Mercredi matin, Le Journal n’avait pas réussi à obtenir une entrevue du Conseil d’affaires Canada-Chine.

En juin dernier, Le Journal rapportait que la Caisse de dépôt et placement du Québec et Investissement Québec ont versé plus de 188 520 $ en frais d’adhésion, d’abonnement et de participation au Conseil d’affaires Canada-Chine ces dernières années.