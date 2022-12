L'humoriste P.O Forget se moque des 400 cadres de Radio-Canada dans une vidéo virale

Radio-Canada a invité un humoriste pour qu'il se paie la tête de 400 cadres de son service français lors de leur événement annuel RC3 le 9 novembre dernier. Dans la vidéo circulant en ce moment sur les réseaux sociaux, on entend l’humoriste P-O. Forget se moquer des cadres et des journalistes de la société d’État, réunis pour l'occasion dans une salle de la nouvelle tour de Radio-Canada.

P-O. Forget - un humoriste de Québec ayant gradué de l’École nationale de l’humour avec une bourse d’excellence en poche en 2019 -a été invité à livrer un numéro de six minutes lors de cet événement qui en était à sa quatrième édition. C’est Louise Richer, directrice générale fondatrice de l’École nationale de l’humour et l’une des conférencières invitées (elle offrait une causerie sur le thème de l’humour animée par France Beaudoin) qui a suggéré aux organisateurs le nom de P-O. Forget comme humoriste invité.

«Ils voulaient avoir la perspective d’un jeune sur le marché du travail, a expliqué l’humoriste au Journal. Ce que les jeunes désirent, notre définition de la famille. J’ai voulu parler de leur industrie, des tensions récentes entre une certaine partie de la population et les journalistes et du journalisme en général. Je fais du commentaire social avec une vision un peu oblique de courant sociétal dont les gens attendent parler au quotidien.»

Dans un des segments de son numéro, l'humoriste s'étonne du nombre élevé de cadres dans la salle. « On m’a demandé aujourd’hui de venir faire un court numéro d’humour sur le travail, devant 400 cadres de Radio-Canada, le cachet que vous donnez à un inconnu ce matin pour parler de manière un petit peu arrogante du travail témoigne d’une déconnexion alarmante par rapport à la valeur du travail. Je me demandais sont où les gens, pourquoi il y a une pénurie de main d’œuvre? Et pas plus tard que la semaine passée, j’ai appris qu’il y avait 400 cadres chez Radio-Canada. C’est beaucoup », s'amuse-t-il.

L’extrait vidéo a récolté 46 000 visionnements jusqu’à maintenant.

P-O. Forget préfère ne pas divulguer le cachet qu’il a reçu pour ce mandat, mais le qualifie de raisonnable «considérant que c’est un premier numéro et tu peux avoir l’air cave devant tout ce beau monde.»

Il affirme avoir eu carte blanche quant au contenu de son numéro. Il a donc écrit un texte adapté spécifiquement pour son public composé de cadres de Radio-Canada. «Il fallait un numéro écrit sur mesure et ce n’est pas tout le monde qui peut le faire, poursuit-il. J’ai un humour oblique, tranchant avec des petites pointes d’arrogances très fédératrices.»

L’humoriste a affirmé ne pas avoir été spécifiquement impressionné par le fait de performer devant des cadres, mais s’être tout de même senti comme un cheveu sur la soupe dans une journée de conférences livrées par des «invités de marque».

«Ils ont été ultra accueillants et ont ri de mes blagues même les plus grinçantes, a ajouté l’humoriste qui sera en spectacle au Cabaret du Lion d’Or le 19 janvier prochain. Il y a eu de bonnes réactions dans la salle, j’ai été vraiment agréablement surpris de leur sens de l’auto-dérision. J’ai reçu des compliments des gens après mon numéro, dont du PDG de Radio-Canada, ce qui me rend toujours bien mal à l’aise. Si je pouvais faire le tour des industries les plus puissantes au Québec dans la culture pour les roaster, ce serait un petit rêve!»

Réactions de Radio-Canada

Radio-Canada considère que cet événement se compare à n’importe quelle activité corporative dans les entreprises ou les grandes organisations.

« Comme cela se fait dans plusieurs entreprises partout dans le monde, nous offrons à nos cadres, de façon ponctuelle, une occasion de se réunir et de réfléchir sur des thématiques en lien avec leur rôle de gestionnaire, a répondu par courriel Marc Pichette, premier directeur promotion et relations publiques chez Radio-Canada. Nous invitons des conférenciers et des invités de tous horizons qui viennent partager leur vision et leur propre expérience, de façon à avoir un éventail des meilleures pratiques. »

L’embauche d’un humoriste s’inscrit dans le cadre de cette activité, bien qu’elle ne soit pas systématique.

« Nous lui (à P-O. Forget) avons demandé de se raccrocher au thème de la journée-conférence, à savoir la mutation du travail, mais il avait effectivement carte blanche sur le contenu de son numéro », a ajouté le premier directeur.

Radio-Canada ne veut pas divulguer le cachet ayant été offert à l’humoriste ni le budget de cet événement, car il s’agit d’informations confidentielles répond le porte-parole.