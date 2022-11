Patinoire réfrigérée Bleu Blanc Bouge: Jackie Smith dénonce «une dépense de luxe»

Offerte à la Municipalité, la patinoire réfrigérée que la Ville de Québec compte installer au parc Victoria est tout de même «une dépense de luxe» et «un gaspillage» qui tombent mal dans ce contexte de crise de logement et de crise de l’itinérance, a déploré la conseillère municipale Jackie Smith.

«Le peuple demande du pain et des logements et le maire répond : Qu’ils patientent», a tonné la cheffe de Transition Québec dans une entrevue avec le Journal, mercredi matin, en marge des comités pléniers à l’hôtel de Ville de Québec.

D’après elle, «il faut répondre aux besoins de base de nos citoyens avant de faire des dépenses de luxe. J’habite dans les quartiers centraux. Même si les patinoires sont tout le temps pleines, il y a quand même un immense accès. Dans mon quartier, dans un rayon de 700 mètres, il y a trois patinoires».

La conseillère du district Limoilou se demande «pourquoi on a besoin d’avoir des patinoires encore plus luxueuses lorsqu’on pourrait prendre cet argent-là et investir dans les besoins de base pour les aînés, pour les personnes à faible revenu, pour le logement social?»

Mme Smith s’est défendue de faire de la démagogie.

D’après elle, la Ville, en tant que «gouvernement de proximité», a un important rôle à jouer en matière de pauvreté, de logement social et d’itinérance même s’il s’agit de compétences partagées avec le palier provincial.

Un cadeau de 2 millions$

Mardi soir, le maire Marchand était au Centre Bell pour recevoir ce cadeau (la patinoire réfrigérée) d’une valeur de 2 millions$ de la Fondation des Canadiens pour l’enfance.

Selon la Ville de Québec, «l’engagement de la Fondation couvrira les coûts de construction de la patinoire, des systèmes de réfrigération, des bandes adaptées à la pratique du parahockey, des bancs des joueurs ainsi que de quatre paniers de basket-ball pivotants sur base».

Cela dit, «les autres équipements, incluant un pavillon de services, seront fournis par la Ville», précise-t-on.

Récemment, on apprenait que chaque patinoire couverte pourrait coûter entre 6 et 7 millions $ à la Ville de Québec.