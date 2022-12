Plus de 300 millions $ pour Aaron Judge?

Le joueur autonome le plus convoité de la saison morte dans le baseball majeur, Aaron Judge, n’a toujours pas choisi sa prochaine destination. Le voltigeur pourrait empocher plus de 300 millions $ au total.

• À lire aussi: Les Giants font la cour à Aaron Judge

• À lire aussi: Yasiel Puig risque la prison

C’est du moins ce qu’a mentionné le journaliste Jeff Passan, du réseau ESPN, qui croit que les Yankees de New York auraient déposé une offre de huit ans, avoisinant les 300 millions $, sur la table pour ramener leur joueur vedette. Il s’agit d’une offre quasiment 100 millions $ plus élevée que celle que les Bombardiers du Bronx lui avaient proposée au printemps dernier.

Outre les Yankees, le nom des Giants de San Francisco circule lourdement dans les rumeurs pour acquérir l’athlète de 30 ans et lui permettre de revenir s’installer dans sa Californie natale.

Judge a connu une saison de rêve, fracassant un record des ligues majeures pour le plus grand nombre de longues balles par un joueur de la Ligue américaine en une saison, avec 62. Il a aussi maintenu une moyenne au bâton de ,311 et produit 131 points. Ses exploits au bâton lui ont d’ailleurs valu quelques honneurs, dont le titre de joueur le plus utile de l’Américaine et un Bâton d’argent, lui qui a aussi pris part au match des étoiles.