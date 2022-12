Série de la rivalité : Trois Québécoises de la partie

Hockey Canada a annoncé mercredi l’identité des 24 joueuses qui ont été invitées à participer à la deuxième portion de la Série de la rivalité, et trois Québécoises auront l’occasion de participer à l’effort de guerre contre les Américaines.

L’entraîneur-chef Troy Ryan a prôné la continuité dans la sélection de son effectif, et ce, même si la formation canadienne a baissé pavillon lors des trois premiers duels de cette série servant à départager les deux grandes puissances du hockey féminin.

Ainsi, seulement deux athlètes pourraient faire leurs débuts avec l’équipe senior de l’unifolié : la défenseure Megan Carter et l’attaquante Danielle Serdachny.

Pas moins de 18 joueuses qui ont participé aux premiers duels de la Série de la rivalité et 16 qui ont triomphé aux Jeux olympiques d’hiver de 2022 seront de la partie.

On ne comptera donc une fois de plus que trois Québécoises dans la formation. La gardienne Ann-Renée Desbiens et les joueuses d’avant Élizabeth Giguère et Marie-Philip Poulin ont reçu une invitation.

«Nous avons réuni tout un groupe en vue de ces deux prochaines rencontres, avec de nouveaux visages et de nouvelles combinaisons, a souligné la directrice des activités hockey Gina Kingsbury dans un communiqué. Grâce à la profondeur du programme féminin, nous pouvons continuer à évaluer notre équipe à l’approche du prochain Mondial féminin. Nous nous attendons à d’autres duels chaudement disputés contre les Américaines.»

Jusqu’à présent, l’équipe canadienne a essuyé des revers de 4 à 3, 2 à 1 et 4 à 2 face aux Américaines. Elle tentera de se reprendre dès le 15 décembre, à Henderson au Nevada, ainsi que le 19 octobre, à Los Angeles.

Les deux derniers duels de cette série auront lieu en sol canadien au début de l’année 2023. On ne connaît toutefois pas l’endroit où seront disputées ces rencontres.