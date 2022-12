Sylvain Cossette au Capitole de Québec: fêter Noël avec les classiques du rock

Entre White Christmas et Hotel California, le cœur de Sylvain Cossette ne balance pas. Pour mettre les spectateurs rassemblés au Théâtre Capitole dans l’ambiance des Fêtes, mercredi soir, l’expert québécois de la nostalgie a priorisé les classiques du rock.

Ça tombait bien parce qu’en raison de la pluie qui a arrosé la ville au cours des heures qui ont précédé la première de quatre représentations de son spectacle Live du temps des Fêtes, on n’avait pas vraiment envie de se faire chanter Petit papa Noël.

Dans le juke-box rétro de Sylvain Cossette, il y avait plutôt des succès des Beatles, de Queen et Tears For Fears. « Des chansons de party », a annoncé le quinquagénaire à l’âme d’adolescent, qui a mis tout le monde de bonne humeur avec ses choix judicieux.

Photo Pascal Huot

Il ne s’est quand même pas privé de revisiter les titres les plus aimés de son répertoire. Pas besoin de frapper, J’ai besoin et Pour toujours ont même constitué une excellente mise en bouche à la levée du rideau.

Souci du détail

Durant la première moitié du spectacle, Cossette et ses quatre musiciens se sont concentrés sur les décennies 1960 et 1970, exhibant autant leur savoir-faire, leur humour que le souci du détail qui anime celui qui gagne sa vie avec la nostalgie depuis plus de 15 ans.

Ainsi, pour recréer l’époque des Beatles et faire danser le Capitole au son des Twist and Shout et I Saw Her Standing There, tout le monde a joué d’un instrument identique à ceux qu’utilisaient le Fab Four.

Photo Pascal Huot

Durant Suite Madame Blue, une des nombreuses occasions où le guitariste Matt Laurent s’est mis en valeur, une lumière tamisée bleutée a d’abord enveloppé la scène avant que l’éclairage vire au rouge, blanc et bleu lorsque Sylvain Cossette répétait les « America » de la chanson.

Place aux années 1980

Au retour de l’entracte, ce sont les succès des années 1980 qui ont pris toute la place. S’il s’était permis plus tôt de reprendre un titre moins évident comme Stuck In The Middle With You, de Stealers Wheel, Sylvain Cossette n’a joué que des chansons qu’on reconnaît dès les premières notes.

Résolument rock, le spectacle a alors pris une tangente davantage pop/new wave au son de Sunglasses At Night, l’incontournable de Corey Hart, puis de Safety Dance. On a eu droit à une flopée de grands noms de cette décennie mythique, de David Bowie à U2, en passant par The Police et A-ha.

Impossible de ne pas sourire en renouant avec tous ces succès livrés en rafale.

Sylvain Cossette présente son spectacle Live du temps des Fêtes au Théâtre Capitole de Québec jusqu’au 3 décembre.