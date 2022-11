Un Québécois sur cinq ne travaille pas en français

De moins en moins de travailleurs au Québec parlent principalement le français au travail, d’après les données du Recensement de 2021 portant sur le travail dévoilées aujourd’hui par Statistique Canada.

Bien que le Québec demeure la seule province au Canada où le français est utilisé par une majorité de travailleurs, «la proportion de travailleurs utilisant principalement le français au travail suit une tendance à la baisse», note Statistique Canada.

En 2021, 79,9% des travailleurs québécois indiquaient parler principalement le français au travail. C’est 2% de moins qu’en 2001 quand 81,8% des travailleurs indiquaient parler principalement la langue de Molière au travail.

Ainsi, un travailleur sur quatre (20%) au Québec n’a pas le français comme principale langue au travail. 14 % utilisent l'anglais et 5,4 % déclarent utiliser le français et l'anglais à égalité. Au total, 35,4 % des travailleurs utilisent régulièrement l'anglais.

Déclin plus marqué à Montréal

À Montréal, le recul est plus marqué qu’ailleurs : 70% des travailleurs y indiquent utiliser principalement le français, soit près de 3% moins qu’il y a 20 ans quand 72,8% des travailleurs utilisaient essentiellement le français.

Dans la région métropolitaine, «les secteurs d’industrie où l’utilisation principale du français a le plus diminué de 2001 à 2021 étaient l’industrie de l’information et l’industrie culturelle, le secteur de la finance et des assurances, ainsi que les services professionnels, scientifiques et techniques», indique Statistique Canada.

Pour expliquer ce phénomène, les statisticiens expliquent que la proportion de travailleurs au Québec qui sont capables de soutenir une conversation en anglais a augmenté, passant de 60,3 % en 2016 à 62,9 % en 2021, tandis que le taux de connaissance du français a glissé, passant de 96,1 % à 95,2 % pendant la même période.

Nouveaux arrivants

De plus, la proportion de travailleurs connaissant le français mais pas l’anglais a diminué, passant de 39,5 % à 36,8 %, alors que la proportion de ceux connaissant l’anglais mais pas le français a augmenté, passant de 3,7 % à 4,5 %. Parmi ces travailleurs qui ne parlent pas du tout le français, environ le tiers sont des nouveaux résidents qui n’habitaient pas le Québec avant 2016: 8 % sont des migrants interprovinciaux et 24 % sont des migrants internationaux.

Dans l’ensemble du Canada, 15,8 % des travailleurs utilisent le plus souvent le français.

Outre les deux langues officielles, 1,3% des travailleurs indiquent utiliser une autre langue au travail. Les autres langues utilisées régulièrement au travail sont le mandarin (environ 130 000 personnes), le pendjabi (102 000), le yue (cantonais) (83 000) et l'espagnol (81 000).

Déclin du français en 20 ans :

Travailleurs parlant principalement le français

Au Canada : 20,3% en 2001, 19,9% en 2021

Au Québec : 81,8% en 2001, 79,9% en 2021

À Montréal : 71,8% en 2001, 70% en 2021

Ottawa-Gatineau : 18,4% en 2001, 17,3% en 2021

Les secteurs industriels où le français décline le plus :

De 2016 à 2021, la diminution dans le taux d’usage principal du français était la plus marquée dans

l’industrie de l’information et l’industrie culturelle (de 68,1 % en 2016 à 62,3 % en 2021)

le secteur de la finance et des assurances (74,3 % à 71,0 %)

les services professionnels, scientifiques et techniques (69,2 % à 65,7 %)

Ces secteurs étaient déjà parmi ceux où le taux d’utilisation principale du français était le plus bas en 2016.

L’Outaouais championne de l’anglais au travail :

Proportions de travailleurs qui utilisent principalement l’anglais

Pontiac 69 %

MRC des Collines-de-l’Outaouais 38 %

Ville de Gatineau 35 %

Île de Montréal 32 %

Nord-du-Québec 31 %