DEMERS, Guillaume



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 17 novembre 2022, à l'âge de 38 ans, est décédé monsieur Guillaume Demers, fils de Jacques Demers et Danielle Brousseau. Outre ses parents, il laisse dans le deuil son frère: Nicolas (Véronique Mathieu); sa nièce: Frédérique Demers (fille de Nadia Perreault); sa grand-mère: Simone Brousseau-Roberge (feu Marcel Brousseau) et feu Thérèse Nadeau (feu Lucien Demers); toute la famille Demers et Brousseau; ainsi que plusieurs autres cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Sincère remerciement au personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, surtout le département de la traumatologie, pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire en don vers la Fondation de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus. La famille vous accueillera auà compter de 11 h.Si vous désirez assister virtuellement à la cérémonie, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site www.groupegarneau.com le samedi 3 décembre à 15h en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet "voir la cérémonie".