JALBERT, Thérèse



Au CHSLD Vigi St-Augustin-de-Desmaures, le 18 novembre 2022, à l'âge de 92 ans et 7 mois, est décédée madame Thérèse Jalbert, fille de feu madame Émilie Lévesque et de feu monsieur Pamphile Jalbert. Elle demeurait à Québec.Elle était la sœur de feu Rose (feu Paul Nadeau), feu Arsène (feu Lucille Morneau), feu Valéda, feu Étienne (Monique Gagnon) feu Léonard (feu Claudette Dufour), feu Janine et de feu Magella. Elle laisse dans le deuil sa sœur et ses frères: Béatrice (feu Léopold Ouellet), Jean-Paul (Denise Claveau) et Réginald (Claudette Dubé), ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances au, de 9 h à 11 h.L'inhumation des cendres se fera au ultérieurement au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. La famille tient à remercier le personnel du centre d'hébergement la Vigi Santé de St-Augustin-de-Desmaures pour les bons soins prodigués.