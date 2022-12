LAROCHELLE, Jeannine



Au CHSLD St-Augustin, le 16 novembre 2022, à l'âge de 93 ans et 11 mois, est décédée madame Jeannine Larochelle, épouse de feu Carmel Villeneuve, fille de feu madame Estelle Fontaine et de feu monsieur Edmond Larochelle. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule vendredi 9 décembre 2022, de 13 h 30 à 16 h 30. La famille recevra aussi les condoléancesà partir de 9 h 30.La mise en enfeu du corps se fera au Mausolée Marie-de-l'Incarnation du Cimetière St-Charles le même jour. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Michel (Christine Gagnon), Denis (Danielle Lafrance), Patricia (Claude Camden) et René (Johanne Gravel); ses petits-enfants: Lysanne, Christine (Étienne Carrier), Audrey, Annie, Guillaume (Annouka Brochu), Caroline (Éric Hung), Claudie (Bastien Dezutter) et Félix ; ses arrière-petits-enfants: Charles, Alexis, Addison, Edmund, Andy, Jeanne, Ophélia, Nathan, Keriann, Laurent et Léon. Elle était la sœur de feu Laurent (Armandine Bussière), feu Charles-Antoine (feu Anne-Marie Turgeon), feu Joseph-Albert (feu Rollande Maheux) feu Jean-Luc (feu Simone Murphy), feu Grégoire, feu Pauline, Marcelle (feu Maurice Maheux) et Denise. Elle était la belle-sœur de feu Paul- Armand (Blandine), feu Rita, feu Gaston, feu Rock (Lorraine Boily), feu Louisette, feu Huguette, Moïsette (Gaston Coulombe), feu Jean-Guy (Lilianne Tremblay), feu Huguette (Jean Lavoie), Gilles (Lisette Bonneau). Elle était la belle-fille de feu Louis Villeneuve et Albertine Martel. Sont aussi laissés dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation IUCPQ.