FORTIN, Irénée

À l'Hôpital Jeffery Hale, le 13 novembre 2022, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Irénée Fortin, conjoint de dame Milene Bouchard. Il était le fils de feu madame Estérina Fournier et de feu monsieur Aimé Fortin. Il demeurait à Québec.Outre sa conjointe bien-aimée, il laisse dans le deuil sa soeur Thérèse (feu François Beaulieu) et son frère Paul; son beau-frère Donald Yamasaki et ses belles-soeurs: Pauline Picard, Pauline Breton et Éva Bélanger; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. L'ont précédé ses frères: Roger, Robert, Charles et Guy et ses soeurs: Marie-Jeanne, Rolande et Marguerite. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule dimanche 11 décembre 2022, de 13 h 30 à 16 h 30. L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière Notre-Dame-de-Bon-Secours, à l'Islet. La famille tient à remercier le personnel du 3e étage de l'Hôpital Jeffery Hale pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Amis du Jeffery Hale - Saint Brigid's, 1270, chemin Sainte-Foy Bureau 2000, Québec, Québec, téléphone: 418 684-2260, site web: www.amisdujhsb.ca et à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Québec, tél.: 418 656-4999, courriel: info@fondation-iucpq.org Site web: www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.