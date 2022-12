HUDON, Candide Tessier



Au centre d'hébergement Côté Jardins, le 21 novembre 2022, à l'âge de 95 ans et 11 mois, est décédée dans la douceur et l'amour, madame Candide Tessier, épouse bien-aimée de monsieur Marcel Hudon. Elle était la fille de feu Rose-Aimée Bélanger et de feu Joseph Tessier. Madame Tessier était la mère aimante de Michèle (Eric Schvartz), feu Sylvie, Julien (Diane Paquette), Suzanne (Gilles Lachance) et Isabelle (José Rhéaume); la grand-maman adorée de Vincent Hudon, Etienne et Raphaël Hudon Northon, Elise Hudon Schvartz, Alexandre, Marc-Antoine et Nicolas Hudon, Sarah et Benoit-Pierre Hudon Lachance; l'arrière grand-maman de Olivier et Coralie. Elle laisse aussi dans le deuil sa sœur Lisette et son frère Normand (Dorothy Kieran), ses belles-sœurs Gisèle Cantin, Marguerite Croteau et Colette Giguère Rochefort Hudon, ainsi que de nombreux neveux et nièces. La famille a confié madame Tessier auLa famille recevra les condoléances le vendredi 16 décembre de 19h à 21h et le samedi 17 décembre de 11h30 à 13h30 au salon du complexe.La famille remercie sincèrement les équipes du Manoir des Pionniers de l'Ancienne-Lorette et du centre d'hébergement Côté Jardins pour leur professionnalisme, leur dévouement et les bons soins prodigués à leur mère et épouse. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer (https://alzheimer.ca/federationquebecoise/fr) ou à la Fondation des Jardins du Haut-St-Laurent et Côté-Jardins (https://www.fondationjhsl-cj.com/).