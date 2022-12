GODBOUT, Louis



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), le 23 octobre 2022, à l'âge de 51 ans, est décédé monsieur Louis Godbout, fils de monsieur Pierre Godbout et de madame Louise Godbout. Originaire de St-Fidèle de Québec, il demeurait à St-Pierre de l'Ile d'Orléans. Il laisse dans le deuil ses parents: Pierre Godbout et Louise Godbout; son frère et sa sœur: Nicolas (Julie Genest) et Sophie (Guillaume Sylvain); sa nièce et son neveu: Ève et Antoine; sa tante: Thérèse Godbout, cousins, cousines, oncles, tantes, autres parents et amis(es). La famille recevra les condoléancesde 13h30 à 15h à