LAROCHE, Jacques



À l'hôpital Laval (IUCPQ), le 1 novembre 2022, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Jacques Laroche fils de feu monsieur Toussaint Laroche et de feu madame Gilberte Girard. Il demeurait à Pont-Rouge. Monsieur Laroche laisse dans le deuil son fils Jérôme Côté-Laroche, la mère de son fils Murielle Côté, ses frères et soeurs de la famille Laroche: Jean (France Boilard), Gilles (Gaétane Gasse), Yves (Éliane Juneau), Réal (Alice Ringuette), Jocelyn (Guylaine Langlois), Denise (feu Gilles Parent), Micheline (Florent Defoy), Gisèle, Johanne (Yves Paquet) et Pierrette (Arthur Gauthier); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements au personnel du 3e étage, 4e étage et des soins palliatifs de l'hôpital Laval pour les bons soins prodigués et leur humanisme. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à lale vendredi 2 décembre 2022 de 19h à 21h, samedi, jour des funérailles, de 9h à 10h45.et de là au cimetière paroissial. Vous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la fondation Laura Lémerveil https://lauralemerveil.ca/.