PORLIER, Rolande Maloney

À Sept-Îles (maison Élyme des Sables), le 15 novembre 2022, est décédée à l'âge de 92 ans, madame Rolande Maloney Porlier épouse de feu Charles-Eugène Porlier et domiciliée à Sept-Îles.La famille reçoit parents et amis le jeudi 5 janvier 2023 de 13 h à 16 h et de 19 h à 22 h, le vendredi 6 janvier 2023 jour des funérailles à compter de 9 h auElle laisse dans le deuil son fils Marcel (Evelyn Chalifoux), ses petites-filles: Anne-Li (Patrick Lamontagne) et Maï-Anh (Maxime Pelletier); ses arrière-petits-enfants: Sophie, Charlotte et Charles; ainsi que son frère Hector, sa sœur Ghislaine, ses neveux, ses nièces, cousins, ses cousines et de nombreux ami(e)s. Elle était la sœur de feu Lauraine et feu Blandine Maloney. La famille tient à remercier le Dr Gilles Ross, la Dre Annie Lebel ainsi que le personnel de l'Élyme Sables. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Élyme des Sables www.elymedessables.com. La famille a confié la direction des funérailles aux services professionnels de la