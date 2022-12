DUMONT, Pierre



À l'hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 23 novembre 2022, à l'âge de 86 ans et 5 mois, entouré de l'amour des siens, est décédé monsieur Pierre Dumont, époux bien-aimé de madame Carmen Pelchat. Précédemment de Les Escoumins, il demeurait à Québec. Il était le fils de feu madame Maria Desbiens et feu monsieur Barthélémy Dumont.Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants : Jacques (Ginette Lapointe), Suzanne (Pierre Gauvreau), Michel (Manon Saint-Aubin) et Lise (Jean Laliberté); ses petits-enfants : Alexandre (Myriam Vachon), Victor, Jérémie, Marion, Frédérique et Nicolas ainsi que son arrière-petite-fille Laurie Gauvreau. Il laisse également dans la tristesse de son départ ses frères et sœurs: Lucienne Dumont, Monique Dumont, Roger Dumont (Jeanne Boulianne) et Ginette Dumont; ses beaux-frères et belles-sœurs : Gemma Gagnon (feu Aurèle Pelchat), Léger Duchesne (feu Denise Pelchat), Ginette Aubé (feu Yvon Pelchat), Jean Pelchat (Nicole Lavoie), Léo Pelchat, Nicole Pelchat (John Anthony Redmond), Roland Pelchat (Lise Ross) et Lise Therrien (feu André Pelchat) ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s. À Québec, la famille recevra les condoléances, en présence des cendres, auAux Escoumins, la famille recevra les condoléances, à lade 9 h à 12 h et de 13 h à 14 h 30.L'inhumation de cendres se fera au mausolée de la coopérative funéraire Haute-Côte-Nord Manicouagan à 15 h 30. La famille tient à remercier le personnel soignant des soins palliatifs de l'Hôtel Dieu de Québec pour leur bienveillance à l'endroit de Pierre. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, Québec, Téléphone : 418 525-4385, Courriel :fondation.chuq@chuq.qc.caSite Web : https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/DIMW/. Des formulaires seront disponibles sur place.