CORMIER, Charles Arris



À l'unité des soins palliatifs de l'I.U.C.P.Q., le 9 novembre 2022, à l'âge de 80 ans, entouré de l'amour des siens, est décédé monsieur Charles Arris Cormier, époux de dame Donna Partington, fils de feu dame Delia Phillips et de feu monsieur Jean-Baptiste Cormier. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera auIl laisse dans le deuil, outre son épouse Donna; ses enfants : Carolyn (Stéphane Leclerc) et Karl (Melissa Willis); ses frères : Gaston (Pauline Auger) et Denis (Ginette Fortier); ses petits-enfants : Laura Marie, Kobie, Tyson et Connor; ses belles-sœurs : Linda Partington (feu Clifford Shillington) et Rolande Plante (feu Eric Partington) ainsi que ses neveux, nièces, filleules et amis. Il est allé rejoindre ses sœurs Fleurette et Lyne. Charles a servi au sein des forces armées canadiennes pendant trente-deux ans. La famille tient à remercier sincèrement le personnel de l'I.U.C.P.Q. pour leurs bons soins, particulièrement dans ses derniers moments à l'unité des soins palliatifs. La famille souhaite également remercier le personnel du CLSC de la Jacques-Cartier pour leur professionnalisme et dévouement au cours de la dernière année. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'I.U.C.P.Q., 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (QC) G1V 0B8, tél. : 418-656-4999, web : https://fondation-iucpq.org/