DESMEULES, Marius



Au Centre d'Hébergement St-Jean-Eudes, le 17 novembre 2022, à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur Marius Desmeules, époux de dame Ginette Bernier. Il était le fils de feu Albert Desmeules et de feu Gabrielle Poirier. Originaire d'Albertville, il demeurait à Québec et autrefois à Baie-Comeau. M. Desmeules laisse dans le deuil ses enfants bien-aimés: Gino (Carmen), Maryse (François), Guilène, Anne (Simon), Luc, Robin et son petit-fils Jonathan-Olivier (Emma) ainsi que ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances aude 13h à 14h.Sincères remerciements au personnel de L'Hôtel-Dieu de Québec, de la Résidence Côté Jardins ainsi que du Centre d'Hébergement St-Jean-Eudes pour l'attention et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Centre d'Hébergement St-Jean-Eudes. Si vous désirez assister à la célébration via Internet, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site Internet le samedi 20 mai 2023 à compter de 13h00, en allant consulter l'avis de décès et en cliquant sur l'onglet " voir la cérémonie ".