TURCOTTE, Wilfrid



À l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière le 6 novembre 2022, est décédé à l'âge de 92 ans et 2 mois M. Wilfrid Turcotte, fils de feu Mme Nadège Buissières et de feu M. Joseph-Wilfrid Turcotte. Il demeurait à Saint-Pascal, autrefois à Sainte-Hélène de Kamouraska et à Québec. La famille recevra les condoléances aude 13 h à 15 h.suivie de l'inhumation au cimetière Saint-Charles. Il laisse dans le deuil sa fille, Caroline (Jocelyn Fradette); ses petits-enfants : Pier-Anne Paradis (Skylar Quartermain), Louis-Frédéric Paradis; la mère de sa fille, Monik Blouin (Roger Laforest). Il est allé rejoindre ses frères et ses sœurs : feu Yves, feu Guy (feu Jeannine Dugual), feu Claude, feu Ghislaine, feu Christophe (feu Rita Drolet), feu Pierre, feu Marius, feu Nadège. Sont aussi attristés par son départ ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents des familles Turcotte et Buissières ainsi que ses ami(e)s. La direction des funérailles a été confiée à la