MARTIN, Huguette



À l'Hôpital de Thetford Mines, le 14 novembre 2022, à l'âge de 80 ans et 11 mois, est décédée madame Huguette Martin, épouse de feu monsieur Raymond Lachance, fille de feu dame Marie-Rose Lizotte et de feu monsieur Léopold Martin. Elle demeurait à Thetford Mines.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Nathalie et Manon Lachance; ses petits-enfants: Zacharie Pelletier, Audrey, Céleste, feu Marie-Josée Lachance (Steve Simoneau), Annouchka et Ali Doucet; ses arrière-petits-enfants: Tommy, Hubert Simoneau et Laura Doucet Dumont; ses frères et sœurs: feu Roger Martin (feu Nicole Morency), feu Denise Martin (feu Fernand Tremblay), Nicole Martin (feu Jean-Yves Fortin), Richard Martin (Margueritte Pare), feu Mario Martin (Linda Bertrand); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Denise Lachance (feu Robert Paquin), feu André Lachance (Monique Lessard), feu Gilles Lachance (feu Micheline Gagnon), Janine Lachance (feu George Hemile Grenier), feu Jean-Yves Lachance (feu Ginette Bourret) et Suzanne Lachance (feu George Henry Grenier) ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'urgence de l'hôpital de Thetford-Mines pour leur accompagnement jusqu'à la fin si précieux. La famille accueillera parents et ami(e)s pour les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h 30 à 15 h.Suivra l'inhumation des cendres au Cimetière St-Charles Mausolée Marie-de-l'Incarnation avec la famille. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Qc téléphone: 418 656-4999 Courriel: info@fondation-iucpq.org Site web: www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.