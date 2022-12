BOUFFARD, Stéphane



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, le 27 novembre 2022, à l'âge de 40 ans, est décédé M. Stéphane Bouffard, fils de feu Gaétan Bouffard et de Lise Bédard (Réal Boucher). Il demeurait à St-Bernard. Outre sa mère, il laisse dans le deuil ses garçons: Zachary et Derek ainsi que leurs mères Roxane Cliche et Jessy Côté; sa sœur Julie Bouffard (François Grondin-Beaudet); ses neveux Hubert et Thomas Grondin-Beaudet; son amie de cœur Marie-Pier Samson; la famille Boucher (Annie, Caroline, Keven); ses oncles, tantes, cousins, cousines et ses nombreux ami(e)s. Un remerciement spécial à l'équipe des soins intensifs de l'Hôpital l'Enfant-Jésus de Québec pour leur support, leur écoute et les bons soins. La famille vous accueillera à la maison funéraireà compter de 12h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec au www.fondationduchudequebec.org.