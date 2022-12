RAINVILLE HORTH, Denyse



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), le 29 octobre 2022, à l'âge de 93 ans et 5 mois, est décédée madame Denyse Rainville (Horth), fille de feu madame Estelle Bourbeau et de feu monsieur Léger Rainville. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h à 14 h 45.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Belmont à une date ultérieure. Notre maman d'amour est allée rejoindre son fils adoré Éric et elle laisse dans le deuil ses chers enfants: Shirley Ann (Pierre), Louyse (Jean-Louis), Suzan, Danny, Karen (Ronnie), Kenny, Steven (Nicole), ses 12 petits-enfants et ses 13 arrière-petits-enfants.