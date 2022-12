ROBERTS ROY, Denise



Au centre d'hébergement de l'Hôpital Général de Québec, le 23 octobre 2022, à l'âge de 90 ans, est décédée paisiblement madame Denise Roberts, épouse de feu monsieur Jean-Charles Roy. Elle était la fille de feu madame Irène Bilodeau et de feu monsieur Norman Roberts. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil son fils Martin et sa fille Valérie (Raynald Labbé); son frère Gérard (feu Anita Auclair); ses sœurs Lucie (feu Gérard Chouinard) et Lisette (Jean Therrien); sa belle-famille Roy; ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s. Elle était également la sœur de Rosanne (feu Bernard Pigelet), Claude (feu Gertrude St-Hilaire) et Diane (feu John McMahon).La famille recevra les condoléances à compter de 13 h, soit une heure avant les funérailles. La mise en terre se fera par la suite au cimetière St-Charles. Sincères remerciements au personnel de l'Unité 300 de l'Hôpital Général de Québec pour leur dévouement, gentillesse ainsi que les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, QuébecTéléphone : 418 527-4294, Courriel : info@societealzheimerdequebec.com, site web : www.societealzheimerdequebec.com Des formulaires seront disponibles sur place.