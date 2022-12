FERLAND, Jacqueline



Au Centre d'hébergement St-Jean-Eudes, le 4 novembre 2022, à l'âge de 76 ans est décédée madame Jacqueline Ferland, épouse de monsieur Jacques Dugas, fille de feu madame Maria Gignac et de feu monsieur Albert Ferland. Elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil outre son époux Monsieur Jacques Dugas ses enfants: Hugues (Mélany Coulombe-Roussin) et Patrick (Nancy Dubé et ses enfants Sarah et Alexia); ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: feu Colette (feu Raymond Pichette), feu Yvette (feu Jacques Bolduc), Fernand (feu Louisette Gagné), Louis (Micheline Descombes), feu Lucille (feu Marcel Bouchard), feu Denise (feu Raymond Marcoux), feu Florian (Thérèse Bernard), Marcel (feu Denise Pelchat), feu Gisèle (feu Maurice Plamondon), Nicole (Michel Bidégaré), Allen (feu Rita Rancourt), Liette (feu Roland Bélanger), Jean-Georges (feu Murielle Guay), feu Serge, Pierre-Yves Dugas (Claire Robitaille), Lise (Jean-Claude Côté);sa grande amie, Estelle Desrosiers Roy. Madame Ferland laisse également dans le deuil cousins, cousines, neveux, nièces, ami(e)s. La famille recevra les condoléances àle 2 décembre 2022, de 18 h à 21 h et le lendemainde 9h30 à 10h30Ses cendres seront déposées au cimetière St-Charles. Sincères remerciements au personnel du Centre d'Hébergement St-Jean-Eudes pour l'attention et les bons soins prodigués à madame Ferland. Conformément aux volontés de la famille, vous êtes invité à compenser l'envoi de fleurs par des dons à la fondation du Centre Hébergement St-Jean Eudes.