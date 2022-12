BLANCHETTE, Clermont



Au C H U L, le 21 novembre 2022, à l'âge de 89 ans et 9 mois, est décédé monsieur Clermont Blanchette, époux de madame Denise Pageau, fils de feu madame Victoria Royer et de feu monsieur Adélard Blanchette. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9 h à 11 h.L'inhumation des cendres se fera au Cimetière St-Charles Mausolée Marie-de-l'Incarnation. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Jean (Martine Lepage), Patrice (Sissie Pelletier); ses petits-enfants: Jean-Christophe (Audrey Charest), Alexanne, Mathieu et Samuel Laberge; ses arrière-petits-enfants: Nelson et Louka; sa soeur: Lucette Blanchette (feu Nelson Roy); ses beaux-frères: Guy Pageau (feu Thérèse Poirier) et Jean-Claude Pageau missionnaire d'Afrique; ainsi que ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses soeurs: Jacqueline Blanchette (Feu Roméo Dufour), Madeleine Blanchette (Bernard Labonté), ses beaux frères et belles soeurs de la famille Pageau: Gertrude Pageau (Feu Jean-Paul Bourbeau), Marcel Pageau (Feu Rolande Emond), Paul-Henri Pageau (Feu Collette Linteau), Raymond Pageau (Feu Adèle Carrière). La famille tient à remercier plus spécialement sa nièce Line Bourbeau pour le support et l'accompagenement ainsi que le personnel soignant du 1er étage sud-est du CHUL pour les bons soins prodigués.