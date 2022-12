MARCOUX, Lucie



Au Saint Brigid's Home, le 8 novembre 2022, à l'âge de 64 ans et 2 mois, est décédée madame Lucie Marcoux, fille de feu madame Gertrude Savard et de feu monsieur Maurice Marcoux. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres,dès 9h 30L'inhumation se fera au cimetière Saint-Charles à 15h. Elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs: feu Mariette, Anna (Gabriel Fournier), Roland (Louise Laberge), Nicole, Pierre (Lina Frenette), Claire (Mario Boucher); ainsi que plusieurs neveux, nièces, oncles et tantes. La famille tient à remercier la Dre Perreault et tous les employés du CHSLD Saint-Brigid's Home pour les bons soins prodigués.