MATHIEU, Linda



À l'Hôpital St-Sacrement, le 21 novembre 2022, à l'âge de 61 ans et 5 mois, est décédée madame Linda Mathieu. Elle était la fille de feu madame Cécile Munro et de feu monsieur Marcel Mathieu. Elle demeurait à Québec, arrondissement Sainte-Foy.Elle laisse dans le deuil sa sœur Christiane (Michel) et son frère Louis (Marlène); sa filleule Carolanne (Sébastien); son filleul Elliot; son neveu Olivier; ses nièces Noémie (William), Marie-Pier (Keavin), leurs enfants Nathan et Victoria. Elle laisse également dans le deuil sa tante Dolorès Mathieu (feu Jean-Paul); son meilleur ami Terrence Tuck; ainsi que plusieurs cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h 30 à 16 h.La mise en terre se fera ultérieurement au cimetière Notre-Dame-de-Foy. La famille tient à remercier l'équipe du soutien à domicile en soins palliatifs, particulièrement Josée Brulotte (inf.) ainsi que Julie Marois (MD), pour leurs attentions et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Québec, téléphone: 418 683-8666, Site web: www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.