FORD, Joseph B.



À Québec, le 19 novembre 2022, est décédé monsieur Joseph B. Ford de Portneuf. Il avait 90 ans. Il était le fils de Thomas B. Ford et d'Eileen Copeland. Sa fille Geneviève et son gendre Michel l'ont accompagné jusqu'à la fin de la route, tout comme ses petites-filles: Viviane (Pierre Moreau et son fils James Henry Moreau), Kristine et Anick (Nicolas Houde) et son arrière petite-fille Clara Ford. Il quitte aussi la famille de Michel et Geneviève, Bruno Marcotte et sa conjointe Katy Martel ainsi que leurs filles Laurie-Ann et Élody. Joseph va rejoindre Micheline DeHaître son épouse de toujours, Stephen M. Ford son fils et Hélène Normand sa bru. Il était le frère de Larry Ford (Jean Simpson) et son meilleur ami, d'Amy (Steve Kupecz) et de Joyce (Donald Lewis). Il laisse dans le deuil de nombreux ami(e)s, cousin(e)s, neveux et nièces. La famille recevra les condoléances à lade 13h à 15h.Nous voulons remercier le personnel de la Résidence Saint-Patrick à Québec et celui des services palliatifs de l'hôpital du Jeffery Hale pour leurs bons soins et leur humanité. Les personnes qui le désirent peuvent faire un don à l'organisme Médecin Sans Frontières en communiquant au service aux donateurs au 1-800-928-8685 ou par courriel au donateurs@msf.ca. Joseph était un homme bien-aimé et ne sera jamais oublié.