HAINS, Marguerite Brassard



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 22 novembre, à l'âge de 85 ans, est décédée dame Marguerite Brassard, épouse de feu monsieur André Hains. Elle était la fille de feu dame Yvette Gilbert et de feu monsieur Roméo Brassard. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Line (Guy Gagnon) et Denis (Marlène Gingras); ses petits-enfants: Audrey Gagnon (Jérémie Juneau) et Stéphanie Gagnon (Damien Van Der Windt); ses arrière-petits-enfants: Lya et Zack Van Der Windt; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s de la Résidence Les Jardins du Manoir. Elle était la sœur de feu Jean-Guy, feu Rosaire (feu Antoinette Lapenna), Gisèle (feu Claude Moreau), feu Yvon (feu Paulette Sirois), Claude (Gisèle Massé), feu François, feu Colette (feu Sylvio Fournier), Monique (feu Gaby Gosselin), Diane (Jean-Paul Richard) et feu Pierre (Lili Larose). Elle était la belle-sœur de feu Paul-Armand (Lucille Traversy), feu Yolande (feu Paul St-Laurent), feu Gaston (feu Lucie Bélanger), feu Georgette (feu Pierre Picard), Gilles (feu Renée Leclerc), feu Louis-Jacques (Marie-Marthe Lemoine) et feu Yvon (Gemma Grenier). La famille désire remercier le personnel de l'unité de médecine interne du 5e étage de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (Pavillon Hôpital de l'Enfant-Jésus), 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc) G1L 3L5, tél. : 418-525-4385